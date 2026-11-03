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ALTA banka našla se u FIFA dokumentima i to kao posrednik u plaćanju na relaciji Zenit - Botafogo.

Prema odluci FIFA od 16. marta 2026. godine, ALTA banka iz Srbije pominje se kao planirani posrednik za finansijske transakcije između brazilskog Botafoga i ruskog Zenita, u okviru transfera fudbalera Artura Viktora Gimaraeša, vrednog deset miliona evra.

Zbog međunarodnih sankcija prema ruskim subjektima, Botafogo je imao problem sa isplatom ugovorenog obeštećenja Zenitu.

Ruski klub je zato predlagao da brazilski partner otvori račun u Srbiji, kako bi novac mogao da bude prebačen unutar iste banke, u evrima, bez korišćenja međunarodnog SWIFT sistema.

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Foto: FIFA

ALTA banka se prvi put izričito pominje u prepisci od 28. februara 2025. godine, kada je Zenit pitao predstavnike Botafoga kada očekuju završetak otvaranja računa u toj banci i uplatu prve rate transfera, vredne dva miliona evra.

Foto: FIFA

Šta se dogodilo?

U narednoj prepisci, od 19. marta, Zenit navodi da je Botafogo još 3. februara započeo postupak otvaranja računa u jednoj srpskoj banci.

Rusi su pritom naglasili da bi transakcije u evrima unutar iste banke bile praktičnije, jer ne bi zahtevale SWIFT i mogle bi da budu realizovane gotovo trenutno.

Pošto račun ni početkom aprila nije bio otvoren, Zenit je 7. aprila ponovo kontaktirao Botafogo, tražeći objašnjenje za kašnjenje.

Iz prepiske proizlazi da je jedan od preostalih administrativnih uslova bilo dostavljanje apostilom overenog pasoša vlasnika Botafoga Džona Tekstora.