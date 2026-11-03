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Pari Sen Žermen suočava se sa ozbiljnim kadrovskim problemima pred duel sa Viljarealom u četvrtom kolu Lige šampiona!

Trener aktuelnog evropskog šampiona Luis Enrike odredio je spisak od 21 fudbalera koji će putovati na gostovanje u Španiju, ali na njemu nema čak četvorice važnih igrača.

Najveći udarac za Parižane predstavljaju izostanci Usmana Dembelea, Hviče Kvarackelije, Markinjosa i Nuna Mendeša, koji zbog povreda neće moći da pomognu ekipi u jednom od važnijih evropskih izazova.

1/4 Vidi galeriju Hviča Kvarachelija povreda na meču protiv Barselone Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Luis Enrike će tako morati da pronađe nova rešenja i bez nekoliko velikih imena pokuša da dođe do novih bodova u elitnom takmičenju.

Na spisku putnika nalaze se: Lukas Ševalije, Matvej Safonov, Alesandro Longoni, Ašraf Hakimi, Lukas Beraldo, Ilija Zabarnji, Fabijan Ruiz, Feran Tores, Magnes Aklijuš, Lukas Dinj, Dezire Due, Vitinja, Lukas Ernandez, Mika Godts, Seni Majulu, Dro Fernandez, Voren Zair-Emeri, David Boli, Kventin Nđantu, Vilijan Pačo i Žoao Neveš.

Utakmica između Viljareala i Pari Sen Žermena na programu je u utorak od 21 čas.

Parižani u ovaj duel ulaze sa maksimalnim učinkom i devet osvojenih bodova, zbog čega se nalaze na prvom mestu tabele Lige šampiona. Sa druge strane, Viljareal je na 19. poziciji sa tri boda i pokušaće da pred svojim navijačima iznenadi evropskog prvaka.