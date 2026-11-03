LUDILO! NASTAVLJA SE LIGA ŠAMPIONA! Atletiko dočekuje Bajern, Roma gostuje Mančester junajtedu... Evo gde možete da gledate večerašnje utakmice!
Ljubitelji fudbala u utorak, 3. novembra, uživaće u novoj večeri Lige šampiona! Na programu je devet utakmica četvrtog kola ligaške faze, a pažnju posebno privlače dueli Atletika i Bajerna, Barselone i Aston Vile, kao i okršaji Mančestera i Rome, te Viljareala i PSŽ-a.
Prvi mečevi počinju u 18.45, kada se sastaju Galatasaraj i Štutgart, odnosno Šahtjor i Sporting. Glavni program zakazan je za 21.00, kada će na teren izaći neki od najvećih evropskih klubova.
Direktan televizijski prenos ovih mečeva možete uživo gledati na programima "TV Arena sport", dok tekstualni prenos utakmica možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Ovo su svi parovi:
Galatasaraj - Štutgart: 18.45
Šahtjor - Sporting: 18.45
Altetiko Madrid - Bajern Minhen: 21.00
Barselona - Aston Vila: 21.00
Bodo - Lil: 21.00
Fejenord - Inter: 21.00
Lask - Slovan: 21.00
Mančester Junajted - Roma: 21.00
Viljareal - PSŽ: 21.00