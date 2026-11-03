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Ljubitelji fudbala u utorak, 3. novembra, uživaće u novoj večeri Lige šampiona! Na programu je devet utakmica četvrtog kola ligaške faze, a pažnju posebno privlače dueli Atletika i Bajerna, Barselone i Aston Vile, kao i okršaji Mančestera i Rome, te Viljareala i PSŽ-a.

Prvi mečevi počinju u 18.45, kada se sastaju Galatasaraj i Štutgart, odnosno Šahtjor i Sporting. Glavni program zakazan je za 21.00, kada će na teren izaći neki od najvećih evropskih klubova.

Mančester siti - PSŽ 2:4 Liga šampiona Foto: Conor Molloy / AFP / Profimedia, Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Direktan televizijski prenos ovih mečeva možete uživo gledati na programima "TV Arena sport", dok tekstualni prenos utakmica možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.

Ovo su svi parovi:

Galatasaraj - Štutgart: 18.45

Šahtjor - Sporting: 18.45

Altetiko Madrid - Bajern Minhen: 21.00

Barselona - Aston Vila: 21.00

Bodo - Lil: 21.00

Fejenord - Inter: 21.00

Lask - Slovan: 21.00

Mančester Junajted - Roma: 21.00

Viljareal - PSŽ: 21.00

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Kiks Virdžila Van Dajka na Liverpul Viljareal u Ligi šampiona Izvor: Viaplay/Screenshot