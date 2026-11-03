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Kerik ne misli da su mu preostale još samo dve utakmice na klupi Mančester junajteda

Trener Mančester junajteda rekao je danas da ne misli da su mu preostale još samo dve utakmice da spasi posao u tom fudbalskom klubu, uprkos sve većem pritisku i preispitivanju njegove pozicije uoči utakmice protiv Rome u Ligi šampiona.

1/7 Vidi galeriju Majkl Kerik na klupi Junajteda Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Ian Lyall / AFP / Profimedia

Kerik je na konferenciji za novinare upitan, da li ima osećaj da je trener kome su preostale još samo dve utakmice."Ne, nimalo. Ne možete da gledate toliko unapred. Nikada ne znate šta može da se dogodi. Ni ja ne znam šta će se dogoditi. To ne menja moj stav. Ne menja ni način na koji se pripremamo za sutrašnju utakmicu. Zapravo, veoma joj se radujem. Jedva čekam sutrašnji meč", rekao je Kerik, preneo je Skaj.

Fudbaleri Mančester junajteda igraju u utorak od 21 čas na Old Trafordu protiv Rome, utakmicu četvrtog kola Lige šampiona. Do nove reprezentativne pauze ostale su još dve utakmice, protiv Rome i Aston Vile, a mediji su spekulisali da je toliko vremena Keriku ostalo na klupi Junajteda.

"Možda mislite da sam lud, s obzirom na rezultate koje smo ostvarili i sve što se dešava, ali zaista jedva čekam sutrašnju utakmicu i samo o njoj razmišljam. ;Šta god da se dogodi posle toga, dogodiće se, u kom god pravcu da stvari krenu. Ali prvo želimo da sutrašnje veče učinimo posebnim", naveo je Kerik.

Kerik je upitan i o posvećenosti svojih igrača, a pažnju je izazvala situacija sa Lisandrom Martinesom.

Argentinski reprezentativac isključen je u subotu u porazu od Čelsija (0:2), pošto je u razmaku od tri minuta dobio dva žuta kartona. Prvi zbog saplitanja Morgana Rodžersa, a drugi nakon što je zamahnuo rukom prema Vesliju Fofani.

To je bio najnoviji incident Martinesa, koji je nedavno kritikovao direktora fudbala Džejsona Vilkoksa posle poraza od Atletiko Madrida i politike kluba u vezi transfera.

Kerik je odbacio mogućnost da postoji bilo kakva zabrinutost u vezi sa željom argentinskog defanzivca da igra za klub.

"Ne, uopšte ne sumnjam u njegovu posvećenost. U fudbalu se dešavaju razne stvari. Ponekad nešto uradite. Ponekad donesete odluku. Ponekad pogrešite, a ponekad vam nešto pođe za rukom. ;Ali posvećenost sigurno nije problem", ocenio je on.

Martinesu i kapitenu Brunu Fernandešu ističu ugovori za godinu dana, a na pitanje da li su već donete odluke o njihovoj budućnosti, Kerik nije želeo da otkrije mnogo o planovima kluba.

"Kada nešto bude dogovoreno, znate kako takvi razgovori funkcionišu. Kada sve bude završeno, obavestićemo vas. ;Ali u ovom trenutku zaista nemamo ništa novo da saopštimo", naveo je on.

Poslednji put kada je Junajted vezao 10 utakmica bez pobede bilo je 1984. godine, a takav niz dogodio se šest puta u istoriji kluba.

Najduži niz bez pobede u istoriji kluba iznosi 16 utakmica iz 1930. godine.

"U svlačionici je dobra atmosfera. Percepcija je čudna stvar. Možete da predstavite stvari na različite načine i da razmišljate o svemu i svačemu. ;U posvećenost igrača klubu, meni i jednih drugima nimalo ne sumnjam. Moramo da igramo bolje i da donosimo bolje odluke, ali posvećenost definitivno nije problem", rekao je Kerik.