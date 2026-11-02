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Kako se navodi u saopštenju, ekipu će u utorak u Londonu protiv Šahtjora iz Donjecka, u četvrtom kolu Lige šampiona, predvoditi trener rezervnog tima Tijago Ferandeš.

1/7 Vidi galeriju Sporting Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Fernandeš će biti privremeni trener sve dok uprava kluba ne angažuje novog trenera.

Francuski mediji preneli su da se očekuje da će trener Liona Paulo Fonseka preuzeti Sporting.

Fonseka je u nedelju posle pobede Liona protiv Anžea (2:0) u francuskom prevenstvu rekao novinarima da postoji mogućnost da napusti klub.

Sporting je treći na tabeli portugalske lige sa devet bodova zaostatka za vodećim Portom.

U prva tri kola u Ligi šampiona lisabonski tim ima dve pobede i poraz. Ekipa je pobedila Lans i Galatasaraj, a izgubila je od LASK-a iz Austrije.

Boržeš je preuzeo ekipu u decembru 2024. godine, kada je napustio Vitoriju Gimaraeš.

Sporting je prošle sezone igrao u četvrtfinalu Lige šampiona, gde je u dvomeču izgubio od Arsenala 0:1.