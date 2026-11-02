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Dokumentacija u vezi sa neuspelim planom predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina da proda udeo u svojim takmičenjima privatnim investitorima biće dostupna članovima Saveta te organizacije, preneli su danas britanski mediji.

Prošlog meseca Evropska fudbalska unija (Uefa) dala je svetskoj kući fudbala rok do 2. novembra da objavi detalje o kontroverznom predlogu pod nazivom FIFA Forvard Enterprajz (FFE) i odgovori na niz pitanja u vezi sa upravljanjem organizacijom i procesom donošenja odluka.

1/8 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia

To je usledilo posle sednice Saveta na kojoj se Infantino izvinio nakon odustajanja od plana prodaje udela. On nije objasnio kako je predlog nastao, već je zatražio da pitanja budu dostavljena u pisanoj formi.

Samo nekoliko sati pre isteka roka koji je postavila evropska fudbalska kuća, generalni sekretar Fife Matijas Grafstrom poslao je pismo članovima njenog glavnog tela za donošenje odluka i naveo da će pod određenim uslovima moći da pregledaju dokumentaciju, i to isključivo lično, u sedištu organizacije u Cirihu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je naveo da je takva odluka doneta radi poštovanja obaveza u vezi sa poverljivošću, a od članova Saveta zatraženo je da u naredne dve nedelje prijave interesovanje za uvid u dokumentaciju.

Nije poznato koja će tačno dokumenta biti stavljena na raspolaganje.

BBC Sport saznao je da je Fifa smatrala da je rok od dve nedelje, koji joj je Uefa ostavila za odgovor na više od 100 pitanja, nerealan, s obzirom na to da je u poslednje vreme bila koncentrisana na organizaciju Svetskog prvenstva za mlade u Azerbejdžanu i pripreme za vanredni kongres koji će se održati ovog meseca.

Izvori su takođe naveli da je mogućnost da Fifa odgovori na pojedina pitanja ograničena zbog pravnog postupka koji je Uefa pokrenula u SAD u oktobru, kada je zahtevala uvid u dokaze i dokumentaciju, uz upozorenje da bi mogla da podnese krivičnu prijavu u Švajcarskoj.

Uefa je prošlog meseca saopštila da Fifa nije odgovorila na brojna suštinska pitanja.

Pismo je sadržalo osam stranica pitanja koja su se odnosila na različite teme, od projekta FFE i finansiranja nacionalnih fudbalskih saveza, do dodele prve Fifine nagrade za mir predsedniku SAD Donaldu Trampu, kao i kontroverzne uslovne suspenzije kazne reprezentativcu SAD Folarinu Baloganu na Svetskom prvenstvu.

Evropska kuća fudbala nije precizirala koje korake namerava da preduzme ukoliko Fifa ne ispuni rok, ali se nadala da će time dodatno pojačati pritisak na Infantina pre 18. novembra. To je krajnji rok do kojeg potencijalni kandidati moraju da potvrde da će se suprotstaviti Infantinu na predsedničkim izborima naredne godine.