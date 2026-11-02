Parma je ostvarila drugu pobedu u ligi i ima osam bodova na 15. mestu na tabeli
Fudbal
ŠOK U BERGAMU: Fudbaleri Parme deklasirali Atalantu
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Fudbaleri Parme pobedili su večeras u Bergamu domaću Atalantu 3:0, u utakmici 10. kola Serije A.
Parma je povela golom Đovanija Fabijana u 41. minutu, a prednost je udvostručio igrač Atalante Davide Zapakosta, koji je postigao autogol u 47. minutu.
Serija A 2026/2027 Foto: MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia
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Konačan rezultat postavio je Simone Lontani u 58. minutu.
Parma je ostvarila drugu pobedu u ligi i ima osam bodova na 15. mestu na tabeli.
Atalanta je vezala četiri utakmice bez pobede i zauzima 13. mesto sa 11 bodova.
U sledećem kolu Parma će dočekati Bolonju, a Atalanta će igrati na gostujućem terenu protiv Monce.
Ranije danas Fjorentina je na gostujućem terenu pobedila Sasuolo 4:2.
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