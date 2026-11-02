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Fudbaleri Parme pobedili su večeras u Bergamu domaću Atalantu 3:0, u utakmici 10. kola Serije A.

Parma je povela golom Đovanija Fabijana u 41. minutu, a prednost je udvostručio igrač Atalante Davide Zapakosta, koji je postigao autogol u 47. minutu.

Serija A 2026/2027 Foto: MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Konačan rezultat postavio je Simone Lontani u 58. minutu.

Parma je ostvarila drugu pobedu u ligi i ima osam bodova na 15. mestu na tabeli.

Atalanta je vezala četiri utakmice bez pobede i zauzima 13. mesto sa 11 bodova.

U sledećem kolu Parma će dočekati Bolonju, a Atalanta će igrati na gostujućem terenu protiv Monce.

Ranije danas Fjorentina je na gostujućem terenu pobedila Sasuolo 4:2.

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