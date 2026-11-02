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Fudbaleri Evertona pobedili su večeras na gostujućem terenu Njukasl 1:0, u utakmici devetog kola Premijer lige.

Jedini gol postigao je Tjerno Bari u 49. minutu.

Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njukasl je utakmicu završio sa desetoricom pošto je u sudijskoj nadoknadi vremena za dva minuta dva žura kartona dobio Džejkob Remzi.

Everton je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle treće pobede u ligi popeo se na sedmo mesto na tabeli sa 13 bodova.

Njukasl je pretrpeo treći poraz u poslednje četiri utakmice, ukupno četvrti i ima 11 bodova na 13. mestu.

U sledećem kolu Evertn će dočekati Koventri, a Njukasl će u Londonu igrati protiv Fulama.

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Saša Lukić gol za Fulam Izvor: Arena 2 Premium