Everton je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle treće pobede u ligi popeo se na sedmo mesto
Fudbal
EVERTON OČERUPAO "SVRAKE": Njukaslu nikako ne prijaju "Karamele"
Slušaj vest
Fudbaleri Evertona pobedili su večeras na gostujućem terenu Njukasl 1:0, u utakmici devetog kola Premijer lige.
Jedini gol postigao je Tjerno Bari u 49. minutu.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Njukasl je utakmicu završio sa desetoricom pošto je u sudijskoj nadoknadi vremena za dva minuta dva žura kartona dobio Džejkob Remzi.
Everton je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle treće pobede u ligi popeo se na sedmo mesto na tabeli sa 13 bodova.
Njukasl je pretrpeo treći poraz u poslednje četiri utakmice, ukupno četvrti i ima 11 bodova na 13. mestu.
U sledećem kolu Evertn će dočekati Koventri, a Njukasl će u Londonu igrati protiv Fulama.
Reaguj
Komentariši