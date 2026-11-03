Pogledajte detalje sa utakmice Prve lige Srbije...
Fudbal
DRAMA, PA DVA GOLA ZA POBEDU! Grafičar je srušio Napredak, a onda objavio snimak sa meča iz totalno drugačijeg ugla od svega na šta ste navikli! (VIDEO)
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Fudbaleri Grafičara savladali su Napredak iz Kruševca sa 2:0 u meču 16. kola Prve lige Srbije.
Golove su postigli Hajdin i Živanović, a Grafosi su slavili posle velike drame.
Po završetku meča, Grafičar je na svom YouTube kanalu objavio snimak detalja sa utakmice, ali iz totalno drugačijeg ugla od svega na šta ste navikli. Umesto klasičnog "highlights-a", za samo minut i 25 sekundi možete videti sve najzanimljivije detalje sa susreta odigranog na terenu iza juga Marakane.
U ostalom, pogledajte i sami...
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