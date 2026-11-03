Po završetku meča, Grafičar je na svom YouTube kanalu objavio snimak detalja sa utakmice, ali iz totalno drugačijeg ugla od svega na šta ste navikli. Umesto klasičnog "highlights-a", za samo minut i 25 sekundi možete videti sve najzanimljivije detalje sa susreta odigranog na terenu iza juga Marakane.