U četvrtoj emisiji jedna devojčica i četiri dečaka govorili su o brojnim zanimljivim temama - šta za njih predstavlja Grafičar, a šta trening, koliko vole fudbal, šta će biti kad porastu, koje želje bi zatražili od zlatne ribice, u koju školu i razred idu... Ovo, ali i još puno toga, čeka Vas u četvrtoj epizodi serijala "Grafosov prvi intervju".