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RFK Grafičar pokrenuo je serijal u kom su gosti emisija dečaci i devojčice iz Omladinske škole kluba sa Senjaka.

U četvrtoj emisiji jedna devojčica i četiri dečaka govorili su o brojnim zanimljivim temama - šta za njih predstavlja Grafičar, a šta trening, koliko vole fudbal, šta će biti kad porastu, koje želje bi zatražili od zlatne ribice, u koju školu i razred idu... Ovo, ali i još puno toga, čeka Vas u četvrtoj epizodi serijala "Grafosov prvi intervju".

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