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Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 5. novembra od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" Inter Eskalades iz Andore u trećem kolu grupne faze Lige konferencije.

Crveno-beli posle poraza od Lugana i remija sa Kopenhagenom žele prvu pobedu u UEFA takmičenju.

Fudbaleri Crvene zvezde žele pobedu u Ligi konferencije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Crvena zvezda je 5. novembra do sada odigrala tri evropske utakmice na Marakani i ostvarila isto toliko pobeda, a izabranici trenera Alberta Rijere će protiv Inter Eskaldesa imati priliku da nastave uspešnu tradiciju i još jednom obraduju navijače.

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Prva od tri pobede ostvarena je 5. novembra 1980. godine, kada je Zvezda u osmini finala Kupa evropskih šampiona savladala Bazel rezultatom 2:0. Crveno-beli su već u prvom poluvremenu rešili pitanje pobednika, a mrežu švajcarskog tima pogađali su Srebrenko Repčić u šestom i Rajko Janjanin u 17. minutu. Taj trijumf bio je dovoljan da Zvezda uprkos minimalnom porazu u prvom susretu izbori plasman u narednu rundu takmičenja.

Šest godina kasnije, 5. novembra na Marakani crveno-beli su savladali i norveški Rozenborg. Zvezda je slavila sa ubedljivih 4:1, a golove su postigli Borislav Cvetković i Mitar Mrkela, koji su po dva puta zatresli mrežu gostiju. Posle pobede od 3:0 u prvom meču, crveno-beli su dvomeč završili sa ukupnih 7:1 i izborili mesto u četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Slavila je Crvena zvezda i 5. novembra 2020. godine, kada je u trećem kolu grupne faze Lige Evrope savladala Gent rezultatom 2:1. Gelor Kanga doneo je prednost našem timu u 12. minutu, gosti su potom izjednačili, a Aleksandar Katai je u 59. minutu nakon precizno izvedenog slobodnog udarca postavio konačan rezultat meča i približio crveno-bele plasmanu u nokat fazu takmičenja.

Predstojeći duel sa Inter Eskaldesom predstavlja novu priliku za Crvenu zvezdu da nastavi uspešan niz i upiše četvrtu pobedu na Marakani 5. novembra. Uz podršku navijača, crveno-beli će imati priliku da još jednom ispišu lepu evropsku priču i nastave tradiciju pobeda na ovaj datum.