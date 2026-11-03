Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 5. novembra od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" Inter Eskalades iz Andore u trećem kolu grupne faze Lige konferencije.

Crveno-beli posle poraza od Lugana i remija sa Kopenhagenom žele prvu pobedu u UEFA takmičenju.

zvezda-radnicki-52606.JPG
Fudbaleri Crvene zvezde žele pobedu u Ligi konferencije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Crvena zvezda je 5. novembra do sada odigrala tri evropske utakmice na Marakani i ostvarila isto toliko pobeda, a izabranici trenera Alberta Rijere će protiv Inter Eskaldesa imati priliku da nastave uspešnu tradiciju i još jednom obraduju navijače.

Prva od tri pobede ostvarena je 5. novembra 1980. godine, kada je Zvezda u osmini finala Kupa evropskih šampiona savladala Bazel rezultatom 2:0. Crveno-beli su već u prvom poluvremenu rešili pitanje pobednika, a mrežu švajcarskog tima pogađali su Srebrenko Repčić u šestom i Rajko Janjanin u 17. minutu. Taj trijumf bio je dovoljan da Zvezda uprkos minimalnom porazu u prvom susretu izbori plasman u narednu rundu takmičenja.

Šest godina kasnije, 5. novembra na Marakani crveno-beli su savladali i norveški Rozenborg. Zvezda je slavila sa ubedljivih 4:1, a golove su postigli Borislav Cvetković i Mitar Mrkela, koji su po dva puta zatresli mrežu gostiju. Posle pobede od 3:0 u prvom meču, crveno-beli su dvomeč završili sa ukupnih 7:1 i izborili mesto u četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona.

FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Slavila je Crvena zvezda i 5. novembra 2020. godine, kada je u trećem kolu grupne faze Lige Evrope savladala Gent rezultatom 2:1. Gelor Kanga doneo je prednost našem timu u 12. minutu, gosti su potom izjednačili, a Aleksandar Katai je u 59. minutu nakon precizno izvedenog slobodnog udarca postavio konačan rezultat meča i približio crveno-bele plasmanu u nokat fazu takmičenja.

Predstojeći duel sa Inter Eskaldesom predstavlja novu priliku za Crvenu zvezdu da nastavi uspešan niz i upiše četvrtu pobedu na Marakani 5. novembra. Uz podršku navijača, crveno-beli će imati priliku da još jednom ispišu lepu evropsku priču i nastave tradiciju pobeda na ovaj datum.

Ne propustiteFudbalLALATOVIĆ OTVORIO DUŠU O ALBERTU RIJERI: Bravo za klince, ali ne možeš tako da radiš neke stvari u klubu...
Nenad Lalatović Ablert Rijera
FudbalMAŠTAM O FINALU KUPA SA PARTIZANOM! ZVEZDI JE TO SVE DOSADILO! Lalatović otkrio šta misli o Ljajiću, Lazoviću i Stanojeviću: Neke reči će vas IZNENADITI!
Nenad Lalatović
FudbalMARKO MARIN OTVORIO KARTE! 161,9 MILIONA EVRA ZA PET GODINA: Zvezda mora da prodaje najbolje, ali postoji jedna stvar koju ne žrtvuje ni za milione!
Marko Marin
Fudbal„NEMA POLITIKE, SAMO LJUBAV PREMA KOSOVU!“ Delije otkrile ko ispisuje grafite koji su izazvali buru!
Delije

00:56
Minut ćutanja za Ratka Mladića na derbiju Izvor: Arena 1 Premium