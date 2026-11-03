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Aktuelni sportski direktor Partizana Radosav Petrović bio je gost podkasta „Indirektno“ na Una televiziji, gde je detaljno pretresao sve ključne teme vezane za crno-bele. Nekadašnji vezista otvoreno je govorio o disciplini unutar tima, finansijama, transfer politici, ali i o radu sudija u domaćem prvenstvu.

Jedno od prvih pitanja odnosilo se na status i ponašanje Dembe Seka, za koga je sportski sektor morao ranije da reaguje:

„Što se tiče Dembe Seka, istina je da je bilo nekih disciplinskih prestupa. Tu je u najvećoj meri krivica i moja i Saletova, verovatno neke stvari od početka nismo postavili na način na koji je trebalo, možda smo se vodili ranijim postulatima iz naših igračkih dana u klubu. Mislili smo da se neke stvari u Partizanu podrazumevaju, ali drugačije je vreme. Trebalo je na neke stvari da reagujemo ranije, iako ništa od toga nije bilo tragično, kardinalno. To su stvari koje se dešavaju u svim klubovima, i dok sam igrao to sam doživljavao svuda. Nije to ključno uticalo na loše rezultate u ligi. Ovi rezultati su sklop svih okolnosti“, izjavio je Petrović.

1/10 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na stolu uprave iz Humske već se nalaze konkretne ponude za pojedine prvotimce, a sportski direktor otkriva i detalje o ponudama koje su odbijene:

„Mi već sada imamo ozbiljna interesovanja za pozajmljene igrače u našem klubu. Za Erika Kojzeka su se javili ozbiljni klubovi. Njegova otkupna klauzula je dva miliona, možemo sad na zimu da ga otkupimo i prodamo za četiri ili pet miliona, ali mi verujemo da će on vredeti više. Za Dembu Seka je bila ponuda posle dvomeča sa Hetafeom od 4.750.000 evra, odbili smo. Trebao nam je za sledeće utakmice, ušao je u formu tada kod Saše Ilića, verovali smo da može još više. Trener Hetafea Bordalas je sedam puta zvao zbog Seka, želeo je samo njega posle dvomeča sa Partizanom. Biće transfera na zimu, ali i dopunske selekcije da se ekipa “pakuje“ za leto i u sledećoj sezoni bude konkurentna u borbi za trofeje i Evropu. To je pravac kog ćemo se držati“.

Kada je reč o finansijskoj stabilizaciji i kontrolama iz Niona, Petrović uverava da razloga za brigu nema:

„U julu je sve namireno. Pre su bili neki “repovi“ iz prošlosti. Sada se plate u Partizanu isplaćuju redovno. Svima su redovne plate, stručnom štabu, Radnoj zajednici, kao i stipendije za omladinsku školu. Napravljeni su dobri izlazni transferi letos, verujem da će ih biti i na zimu kako bismo se stabilizovali. Protekla dva UEFA monitoringa smo prošli bez ičije pomoći zahvaljujući sopstvenim prihodima, a to su prodaje igrača. Mirno spavamo za januarski monitoring, imam potvrdu od generalnog direktora Danka Lazovića, neće biti problema“.

1/8 Vidi galeriju Radosav Petrović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fokus rada ostaje i na bazi kluba - Omladinskoj školi i njenom primarnom zadatku:

„Primarni cilj Omladinske škole Partizana je da se prave igrači za prvi tim. Za mladog igrača je najvažnije da igra. Za jednog fudbalera Teleoptika, odigrao samo poluvreme za prvi tim Partizana, zvao nas je klub iz Serije A da ga kupi sada na zimu. Ima talenata. Ne može samo da uđe u prvi tim pa prodaja. Mi potpisujemo dugoročne ugovore sa našim najtalentovanijim fudbalerima. Letošnje prodaje su bile iznuđene zbog teške finansijske situacije“.

Ograničen budžet tokom leta u velikoj meri je diktirao prelazni rok, što je donelo i određene kompromise pri sklapanju tima:

„Sale Ilić je letos želeo da pojedini igrači stignu ranije. Jasno je i nama da su neke pozicije ranije morale biti pokrivene. Finansijski okviri su bili takvi, nismo mogli više da izdvojimo. Pričao sam i ranije dosta o tome (20.000 evra najveća plata za igrače). Nama je “propalo“ nekoliko zaista dobrih fudbalera kada se dođe do priče o finansijskog dela u pregovorima. Svesni smo toga, takva je strategija sada i tako guramo. Naravno da smo znali za probleme sa levim bekom, štoperom… Nismo imali više novca i to je bio glavni problem“.

Dotakao se funkcioner Partizana i arbitraže u Super ligi Srbije, istakavši zamerke, ali bez traženja opravdanja za plasman:

„Mislim da suđenje nije bilo na zadovoljavajućem nivou. U 14 kola nam nije dosuđen penal i dobili smo četiri crvena kartona, pomalo neuobičajeno. Imali smo i derbi, po meni problematično suđenje. Ovim nikako ne umanjem pobedu fudbalera Crvene zvezde. Malo mi “para“ uši, pojavi se De Bleker i objašnjava nam kakvo je bilo suđenje, kao da smo mi slepi. Ako pričamo o derbiju, penal je bio diskutabilan (za Zvezdu). Za mene je Elšnik trebalo da dobije drugi žuti karton u 60. minutu. Klub se već oglasio po tom pitanju. Opet, ne tražim alibi, ali to što mi pravimo greške ne daje za pravo sudiji da remeti utakmicu i izbija u prvi plan. Ali i takvo suđenje u ligi nije presudno za naše stanje na tabeli. Verujem da će suđenje biti bolje u budućnosti“.

Foto: @starsport

Za kraj, Petrović je opisao i sam povratak u Humsku, odnosno preuzimanje direktorske fotelje neposredno po završetku igračke karijere:

„Danko me je pozvao dok sam bio na Kipru i pitao da li bih se vratio u klub da budem sportski direktor. Odgovorio sam mu da je to prevelika odgvornost, da sam tek završio igračku karijeru. Onda su me pozvali Sale Ilić i Ljuba Ranković… U jednom trenutku sam odlučio da nisam još spreman za to. Pozvao me je Danko da dođem na stadion i hteo sam da mu kažem da neću. Rekao mi je da je ovo jedinstvena prilika, da se možda nikada neće ponoviti da ovoliko partizanovaca bude u klubu. To je za mene bila sjajna polazna tačka, na kraju krajeva, ako treba da “poginem“, “ginem“ sa mojim “Grobarima“ i tako je sve krenulo“.

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