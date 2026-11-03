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Tragične vesti stižu sa Tenerifa. Fudbaler Hesus de Migel Alameda preminuo je u utorak ujutru, nakon teške nesreće na fudbalskom terenu u kojoj se sudario sa protivničkim golmanom.

Njegov klub CD Tenerife potvrdio je vest o smrti zvaničnim saopštenjem, navodeći da je Hesus de Migel preminuo u utorak, 3. novembra 2026. godine, u 8 časova ujutru.

„Slomljeni od bola, sa knedlom u grlu i ne mogavši da verujemo da je ovo istina, objavljujemo tragičnu vest o smrti Hesusa de Migela Alamede. Ne postoje reči utehe niti išta što može ublažiti ovu ogromnu tugu”, poručili su iz Tenerifa.

Klub je izrazio najdublje saučešće njegovoj porodici i najbližima, kao i svima koji su ga poznavali i pratili njegov fudbalski put.

Porodica preminulog fudbalera zahvalila je svima na porukama podrške i zamolila za poštovanje privatnosti u ovim izuzetno teškim trenucima.

Podsetimo, nesrećni fudbaler je teško stradao u sudaru sa golmanom FK Andore tokom utakmice odigrane u ponedeljak, a vest o njegovoj smrti potresla je fudbalsku javnost u Španiji i širom sveta.

1/6 Vidi galeriju Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

Pogledajte kako je izgledao horor start uz napomenu da je snimak uznemirujuć.

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