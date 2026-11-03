TRAGEDIJA! Fudbaler umro posle brutalnog starta golmana: Horor na terenu se završio NAJGORIM MOGUĆIM VESTIMA!
- Hesus de Migel Alameda preminuo je u utorak ujutru, nakon teške nesreće na terenu i sudara sa protivničkim golmanom.
- CD Tenerife je potvrdio smrt i uputio saučešće porodici, dok je porodica zatražila privatnost u teškim trenucima.
Tragične vesti stižu sa Tenerifa. Fudbaler Hesus de Migel Alameda preminuo je u utorak ujutru, nakon teške nesreće na fudbalskom terenu u kojoj se sudario sa protivničkim golmanom.
Njegov klub CD Tenerife potvrdio je vest o smrti zvaničnim saopštenjem, navodeći da je Hesus de Migel preminuo u utorak, 3. novembra 2026. godine, u 8 časova ujutru.
„Slomljeni od bola, sa knedlom u grlu i ne mogavši da verujemo da je ovo istina, objavljujemo tragičnu vest o smrti Hesusa de Migela Alamede. Ne postoje reči utehe niti išta što može ublažiti ovu ogromnu tugu”, poručili su iz Tenerifa.
Klub je izrazio najdublje saučešće njegovoj porodici i najbližima, kao i svima koji su ga poznavali i pratili njegov fudbalski put.
Porodica preminulog fudbalera zahvalila je svima na porukama podrške i zamolila za poštovanje privatnosti u ovim izuzetno teškim trenucima.
Podsetimo, nesrećni fudbaler je teško stradao u sudaru sa golmanom FK Andore tokom utakmice odigrane u ponedeljak, a vest o njegovoj smrti potresla je fudbalsku javnost u Španiji i širom sveta.
Pogledajte kako je izgledao horor start uz napomenu da je snimak uznemirujuć.
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