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Fudbalski svet bruji o skandalu koji je režirao španski trenerHavijer Rabanal!

Strateg peruanskog kluba Kusko FK izgubio je živce nakon poraza od Sport Bojsa (0:1), pa je na konferenciji za medije ušao u žestok verbalni obračun sa jednim od prisutnih novinara.

Umesto da odgovori na postavljeno pitanje, Rabanal je odlučio da se obračuna sa novinarom, osporavajući njegovo poznavanje fudbala. Ono što je usledilo pretvorilo je običnu konferenciju za medije u pravi šou!

"Neki gledaju fudbal otvorenih očiju. To je moj posao. Vi gledate fudbal zatvorenih očiju. Pokažite poštovanje kada postavljate pitanja", odbrusio je Rabanal, a onda nastavio da provocira predstavnika medija.

Špancu je posebno zasmetalo to što novinara, kako tvrdi, nikada nije video na treninzima ekipe, iako su vrata trening-centra u Oropesi otvorena za predstavnike medija.

"Dođite u Oropesu! Vrata su vam otvorena, ali vas tamo nisam video nijednom! Nijednom! Niste pogledali čak ni jedan jedini trening mog tima", poručio je trener.

Međutim, tu se drama nije završila. Rabanal je nastavio da podiže tenziju i direktno proziva novinara.

"Nikada niste bili tamo, niste videli nijedan moj trening! Govorite o nečemu o čemu nemate pojma. Nemojte da me omalovažavate! Dođite u Oropesu i pogledajte treninge. I nemojte da podižete ton na mene!"

Nije se tu zaustavio nervozni Španac...

U najnapetijem trenutku konferencije Rabanal je ustao od stola i krenuo da napusti prostoriju. Ipak, pre nego što je otišao, izgovorio je brutalnu uvredu koja je ostala zabeležena na mikrofonima:

"Neuko go*no!"

Novinar mu, naravno, nije ostao dužan, pa mu je uzvratio na uvredu, čime je ovaj nesvakidašnji obračun dobio još dramatičniji epilog.

Snimak konferencije brzo je privukao pažnju, a Rabanalov ispad mogao bi još dugo da se prepričava u fudbalskim krugovima.