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Izraelac je, između ostalog, poručio da smatra da je haos u Partizanu počeo nakon što je klub napustio sportski direktor Ivica Iliev.

Bibras Natho ističe da je Iliev radio odličan posao.

"Mislim da je on bio veoma pozitivan za Partizan. Objasniću i zašto. Bio je sportski direktor u moje vreme, mislim neke tri godine, ako se ne varam. Dok je bio sa nama, pogledajte sve strane igrače koji su tada bili tu... mislim da se samo za Sumu može reći da je možda malo preplaćen u odnosu na ono što je doneo timu. Ali pogledaj ostale igrače koje je doveo, koje je sve igrače doveo u klub! Mislim da je uradio ludački dobar posao u tom trenutku sa fudbalske strane. A onda, kada je otišao, mislim da su mnogi problemi u Partizanu tada počeli. Zato što nismo imali čoveka koji bi donosio odluke sa sportske strane. I od momenta kada je on otišao, pa sve dok se uprava nije promenila, u klubu je vladao mnogo veći haos. Zato je u mojim očima on bio veoma pozitivan i veoma dobar za Partizan", rekao je Natho u podkastu "2x45" Mozzart sporta.

1/8 Vidi galeriju Bibars Natho Foto: Starsport

Svestan je nekadašnji kapiten crno-belih da puno navijača ne deli njegovo mišljenje.

"Ja ne pričam o političkim i sporednim stvarima. Pričam o fudbalu. Kada pogledaš na papiru, taj čovek je uradio veoma dobar posao. A pričamo o igračima, kao što je dovođenje domaćih igrača... Ljudi danas moraju da razumeju jednu stvar. Ne može svaki domaći igrač koji igra u drugom klubu da igra u Partizanu i Crvenoj zvezdi. Nije isto. On može da bude najbolji igrač u drugom klubu, ali ponekad to nije dovoljno za Partizan i Crvenu zvezdu. I ljudi to ne razumeju uvek, pritisak u ovom klubu nije isti. U našem klubu, svaki korak koji napraviš, neko gleda, neko priča, neko piše o tome. I ne može svako da se nosi sa tim pritiskom. Zato svaki domaći igrač koji igra dobro u drugom klubu nije automatski dobar za Partizan".

Ne sviđa se Nathu način na koji funkcionišu srpski klubovi.

"Gledam ligu. Mislim da to ne ide u dobrom pravcu. Zato što danas imamo previše stranih igrača u timovima. Skoro uopšte nemaš mladog srpskog igrača koji može da dobije to mesto. Umesto toga, u svakom timu imaš sedam, osam, devet stranih igrača. I uz svo poštovanje prema svima, mislim da oni nisu dovoljno dobri. Ne prave razliku. Ne donose ti ništa ekstra za klub. A zauzimaju mesto mladim srpskim igračima koji bi možda trebalo da napreduju i rastu. Mislim da u ono vreme o kom pričamo, kada je bilo četiri-pet stranih igrača, da je to maksimum koji treba da postoji. Jer vidimo... u to vreme igrači koje su dovodili su ti donosili ekstra kvalitet. Pogledaj Partizan: Rikardo, Kvinsi, ja, Sadik, Asano. Svaki igrač je morao biti pogodak u metu. Ako nije, patiš. Ali danas dovode previše igrača jer to ne košta mnogo i to je okej, a deca - lokalna deca, domaći mladi igrači koji bi morali da igraju i da se razvijaju, možda za reprezentaciju, možda za budućnost - gube šansu".

Ivica me zvao svaki dan

Otkrio je i da je pre dolaska u Partizan imao finansijski bolje ponude.

"Kada sam dolazio u Partizan, imao sam mnogo bolje ponude iz Turske. Mnogo, mnogo bolje. Duplo više i finansijski izdašnije. Ali ovde sam osetio nešto drugačije, prvo od strane kluba, od Ivice Ilieva koji je bio sportski direktor... zvao me je svaki dan. Osetiš da je to nešto drugačije, Osetiš to kao što kažemo – porodično. Ljudima je zaista stalo. A kada vidiš grad, ovde imaš sve. I tako sam odlučio da dođem u Beograd. Kao porodica smo odlučili da dođemo u Beograd. I tokom godina, da, bilo je interesovanja drugih klubova. Naravno, ovde je situacija sa novcem bila veoma teška. Nismo dobijali plate na vreme mnogo puta. U mom slučaju u 50 odsto vremena. Ali, da kažem da sam bio na korak od odlaska - ne, to se nije desilo.

1/11 Vidi galeriju Ivica Iliev Foto: Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT

To mi uopšte nije bilo u glavi. Pitanje je bilo možda da li želim da prestanem da igram fudbal ili ne. Ponekad sam, poslednje dve godine imao neku borbu sa samim sobom da se vratim u svoj tim u Hapoel Tel Aviv, da tamo završim. Ali na kraju, kada razmislim o svemu, osećam da je ovo pravo mesto da završim karijeru. Isprva sam bio siguran da ću napustiti Partizan, ali kada sam razmislio u stilu: ’Okej, sledeće godine ako imam motivaciju i osećaj da idem na drugo mesto da igram...’ Ali kad sam 100 odsto osetio ne mogu, u tom trenutku sam rekao: To je to. Fudbal je za mene završen", poručio je Natho.

Kurir sport/2x45

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