Slušaj vest

Mladi srpski fudbaler Stefan Džodić interesantan je Atletiku iz Madrida.

Kako piše španska "Marka" trener Atletika Dijego Simeone se prosto "zaljubio" u fudbalera Almerije Stefana Džodića i naložio menadžmentu kluba da što pre dovedu Srbina.

Stefan Džodić u dresu Almerije Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Jesen iz snova

Stefan Džodić nedavno je produžio produžio ugovor sa Almerijom do 2032. godine. Potom je debitovao za A reprezentaciju Srbije kod selektora Veljka Paunovića u Ligi nacija. Posle toga usledilo je interesovanje Atletika iz Madrid! Savršeno. Šta više reći...

Sportski menadžment Atletika iz Madrida već je uspostavio kontakt sa porodicom Džodić, ali i sa čelnicima Almerije. Nije poznato koliko su Jorgandžije spremen da plate za 21-godišnjeg Srbina, ali iz pisanja španskih medija jasno je da oni žele da završe posao u letnjem prelaznom roku 2027. godine.

Pisanje lista "Marka" i Stefanu Džodiću i Atletiku iz Madrida Foto: Printskrin

Visoka cena

Dijego Simeone traži rešenje u veznom redu i to pre svega među mlađim fudbalerima. Krajem prelaznog roka Argentincu je bio interesantan i Aleksandar Stanković iz Intera, ali klub iz Milana odbio je bilo kakve pregovore. Čini se da se Simeone okrenuo novom rešenju, ali opet među srpskim fudbalerima.

Almerija je posle produžetka ugovora sa Stefanom Džodićem u ugovor stavila otkupnu klauzulu u visini od 40.000.000 evra, a vrednost mladog fudbalera po specijalizovanom portalu Transfermarkt iznosi 12.000.000 evra. Pregovori između dve strane su u početnoj fazi, ali je evidentno da u Atletiku vide kvalitet kod Džodića i da već sada žele da završe posao zbog konkurencije.

1/8 Vidi galeriju Stefan Džodić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Fss

U Almeriji mudro ćute

U Atletiku nisu spremni da aktiviraju izlaznu klauzulu iz ugovora koji ima Stefan Džodić sa Almerijom, već veruju da kroz pregovore mogu da dogovore razumnu sumu za transfer.

Pitanje je samo da li odgovorni ljudi iz Almerije žele da već sada zaključe dogovor sa Atletikom, jer nemaju nijedan razlog da žure, već komotno mogu da sačekaju leto i tvrde pazar, pošto ima još zainteresovanih klubova.

Stefan Džodić u vreme kada je igrao za mladu srpsku reprezentaciju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vlahović prvi na listi

Što se tiče najskupljih transfera srpskih fudbalera, na prvom mestu liste je Dušan Vlahović za kojeg je Juventus platio Fjorentini više od 83.000.000 evra. Drugu poziciju drži Luka Jović, za čiji je prelazak u Madrid, Real platio 2019. godine Ajntrahtu iz Frankfurta 63.000.000 evra. Treći je transfer Aleksandra Mitrovića iz Fulama u Al Hilal, a obeštećenje plaćeno za srpskog napadača iznosilo je 52.600.000 evra.

Stefan Džodić je sin nekadašnjeg srpskog fudbalera Nenada Džodića koji je igrao za Zemun, a potom 11 sezona za Monpelje, uz tri za Ažaksio. Ima i mlađeg brata Viktora (19) koji je golman Monpeljea i član U-21 selekcije Srbije.