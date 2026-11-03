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Naslednik jednog od najboljih fudbalera svih vremena napravio je novi veliki korak u karijeri!

Kristijano Ronaldo Junior prvi put je dobio poziv u kadetsku reprezentaciju Portugala, a posebnu pažnju privlači činjenica da će među rivalima njegovog tima biti i Srbija!

Kristijano Ronaldo je godinama pomerao granice svetskog fudbala, osvajao trofeje i obarao rekorde, a sada bi i njegov sin mogao da se nađe u centru pažnje ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svetu. Šesnaestogodišnji Kristijano Ronaldo Junior, poznatiji kao Kristijaninho, uvršten je na spisak selektora Filipea Ramosa za predstojeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo do 17 godina.

Mladi napadač, koji nastupa za omladinski tim saudijskog Al Nasra, prvi put je dobio poziv u selekciju Portugala do 17 godina. Ipak, ono što će posebno zanimati navijače u Srbiji jeste činjenica da Portugalce u ovom kvalifikacionom ciklusu očekuje i duel sa našim kadetima!

Okršaj sa Srbijom

Portugal se nalazi u grupi sa Srbijom, Andorom i Bugarskom, a raspored utakmica već je poznat.

Prvi meč Portugalci igraju 11. novembra protiv Andore, zatim ih 14. novembra očekuje duel sa Bugarskom, dok je za 17. novembar zakazan okršaj sa Srbijom.

Sve utakmice biće odigrane u trening-centru portugalskog fudbalskog saveza, u Oeirasu, nedaleko od Lisabona. Dve najbolje selekcije iz grupe nastaviće takmičenje u narednoj fazi kvalifikacija.

Naravno, poziv u reprezentaciju ne znači automatski da će Kristijano Junior dobiti priliku na terenu, ali nema sumnje da će njegov eventualni nastup protiv Srbije biti pod posebnom lupom.

Prati očev put, već ima pet golova za Portugal!

Mladi Ronaldo već je nastupao za mlađe selekcije svoje zemlje. Za reprezentacije Portugala do 15 i do 16 godina odigrao je ukupno 13 utakmica i postigao pet golova.

Prema podacima portugalskog portala "Zerozero", ove sezone je u dresu omladinskog tima Al Nasra postigao tri gola na sedam utakmica.

Zanimljivo je da je fudbalski put gradio u akademijama klubova u kojima je nastupao njegov otac, uključujući Juventus i Mančester junajted, a sada se razvija u Saudijskoj Arabiji, u Al Nasru.

Iako je poređenje sa slavnim ocem neizbežno, Kristijano Junior tek gradi sopstveno ime. Poziv u selekciju do 17 godina predstavlja još jedan važan korak, a utakmica protiv Srbije mogla bi da bude posebno zanimljiva za ljubitelje fudbala u našoj zemlji.

Hoće li naslednik Kristijana Ronalda uspeti da zablista protiv srpskih kadeta, saznaćemo 17. novembra!