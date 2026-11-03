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Napadač domaćeg tima Hesus de Migel preminuo je u 30. godini, dan nakon stravičnog sudara sa golmanom gostiju Hesusom Ovonom, a sada se postavlja pitanje da li čuvar mreže može da snosi i krivičnu odgovornost.

Incident se dogodio u završnici utakmice druge španske lige, kada je Ovono istrčao daleko od svog kaznenog prostora kako bi intervenisao i izbio loptu. U pokušaju da stigne do nje, kolenom je snažno udario De Migela u predelu grudi, nakon čega je napadač Tenerifa ostao nepomičan na travnjaku.

Odmah je bilo jasno da je situacija izuzetno ozbiljna. Medicinske ekipe brzo su reagovale, a fudbaler je prebačen u bolnicu. Tokom intervencije doživeo je kardiorespiratorni zastoj i lekari su morali da ga reanimiraju. Iako je prvobitno njegovo stanje opisano kao teško, ali stabilno, tokom noći je došlo do ozbiljnog neurološkog pogoršanja.

1/6 Vidi galeriju Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

Tenerife je u utorak ujutru potvrdio najgoru moguću vest.

Golman može u zatvor?

Golman Andore je zbog ovog starta dobio direktan crveni karton, a utakmica je prekinuta u 108. minutu, pri rezultatu 2:2. Međutim, disciplinska kazna na terenu nije jedina moguća posledica.

Prema analizi španskog portala "Artikulo 14", španski Krivični zakonik predviđa mogućnost krivične odgovornosti u slučaju nehatnog izazivanja smrti. Član 142 propisuje da se za teško nehatno ubistvo može izreći kazna zatvora od jedne do četiri godine, dok je za blaži oblik predviđena novčana kazna.

Ipak, to ne znači da će Ovono automatski biti osuđen, niti da je dokazano da je počinio krivično delo. Da bi postojala krivična odgovornost, moralo bi da se utvrdi da je prekršio dužnost pažljivog postupanja na način koji prevazilazi uobičajeni rizik fudbalske igre, kao i da postoji pravno relevantna uzročna veza između njegovog postupka i smrti fudbalera.

Sportski potez ili krivični nehat

Posebno važan detalj nalazi se u sudijskom zapisniku. Sudija Manuel Ernandez je naveo da je Ovono udario protivnika koristeći prekomernu silu, dok je lopta bila u igri i dok su se fudbaleri borili za nju.

Upravo će okolnosti sudara, snimci, medicinski nalazi i ostali dokazi biti od ključnog značaja ukoliko nadležni organi budu razmatrali krivičnu odgovornost golmana.

Španski zakon ne isključuje automatski mogućnost krivičnog postupka zbog događaja na sportskom terenu, ali pravi jasnu razliku između opasnog prekršaja, nesrećnog sportskog duela i postupka koji predstavlja krivično delo.

Prema trenutno dostupnim informacijama, nije javno potvrđeno da je protiv Ovona pokrenuta krivična istraga. Zato je u ovom trenutku moguće govoriti o potencijalnoj kazni, ali ne i o izvesnom zatvoru.

Tragedija je otvorila ozbiljno pitanje granica odgovornosti sportista kada potez na terenu dobije najteže moguće posledice.

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