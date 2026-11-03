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Ten Hag je poručio da Kristijano Ronaldo već nekoliko godina nije na visokom nivou.

"Svaka vrhunska ekipa mora da prihvati svoju najveću zvezdu, ali i ta zvezda mora da radi za ekipu. Upravo je to bio problem sa Ronaldom. Igrači su želeli da rade za njega i ugledali su se na njega. Nemojte me pogrešno shvatiti, on je fantastičan igrač, jedan od najvećih svih vremena", rekao je Ten Hag pa nastavio:

"Ali stvarnost je takva da posljednjih sedam ili osam godina jednostavno više nije mogao da pruži ono što je nekada pružao. Nakon Juventusa za njega je bilo gotovo".

1/5 Vidi galeriju Ronaldo u dresu Al Nasra, sezona 2026/27. Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Pohvalio je Real Madrid zbog odluke da 2018. godine proda Portugalca Juventusu za oko 110 miliona evra.

"To je zapravo velika prednost Real Madrida. Oni uvek znaju kada je pravo vreme za rastanak sa igračima. Prepoznaju trenutak kada igrač počinje da pada i prodaju ga dok javnost još uvek misli da je na vrhuncu. Ali u stvarnosti on više ne može da pruža ono što je pre mogao".

Ako nisi spreman...

Prisetio se Holanđanin kako je izgledao rad sa Ronaldom u Mančesteru.

"Kada sam došao u Junajted, objasnio sam mu kako ćemo da igramo, koja će da bude njegova uloga, šta očekujem od njega i šta on može da očekuje od mene i ekipe. Ali na kraju i sam moraš nešto da pružiš. Više nije mogao da se natera da podnosi bol, da svakodnevno daje sve od sebe i maksimalno trenira kako bi bio fizički spreman", poručio je, pa dodao:

"Ako nisi fizički spreman za Premjier ligu, Ligu šampiona ili portugalsku reprezentaciju, jednostavno nemaš šanse. Pokazao sam mu šta se od njega traži. On je to znao jer inače nikada ne bi ostvario sve što je ostvario. Predočio sam mu argumente i dokaze. Sve je bilo vrlo jasno", kazao je Erik ten Hag.

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