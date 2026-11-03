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Srbija će u novembru igrati protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Atini.

Veljko Paunović je na nesvakidašnji način saopštio spisak fudbalera za te dve utakmice - uradio je to iz svoje osnovne škole.

1/12 Vidi galeriju Veljko Paunović objavio spisak reprezentacije Srbije u svojoj osnovnoj školi Foto: Fss

Na spisku se nalaze sledeći fudbaleri:

Golmani: Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Napoli), Đorđe PETROVIĆ (Bornmut), Filip STANKOVIĆ (Venecija), Dragan ROSIĆ (Vojvodina).

Odbrana: Kosta NEDELJKOVIĆ (Rendžers), Stefan GUDELJ (Crvena zvezda), Strahinja ERAKOVIĆ (Samsunspor), Nikola MILENKOVIĆ (Notingem forest), Strahinja PAVLOVIĆ (Milan), Srđan BABIĆ (Spartak Moskva), Nikola SIMIĆ (Partizan), Aleksa TERZIĆ (Frozinone), Petar SUKAČEV (Vojvodina).

Vezni red: Nemanja MAKSIMOVIĆ (Šabab Al-Ahli), Aleksandar STANKOVIĆ (Inter), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Filip KOSTIĆ (PSV Ajndhoven), Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Al-Hilal), Lazar SAMARDŽIĆ (Atalanta), Dušan TADIĆ (NEC Najmehen), Saša LUKIĆ (Ipsvič), Vanja DRAGOJEVIĆ (Rendžers), Vasilije KOSTOV (Crvena zvezda), Vladimir LUČIĆ (Crvena zvezda), Stefan DŽODIĆ (Almerija).

Napad: Aleksandar MITROVIĆ (Al-Rajan), Dušan VLAHOVIĆ (Bešiktaš), Luka JOVIĆ (AEK), Mihajlo CVETKOVIĆ (Anderleht).

Srbija će najpre 13. novembra na stadionu Rajko Mitić biti domaćin Nemačkoj, a tri dana kasnije će, u Volosu, igrati protiv Grčke.

Nemanja Maksimović i Saša Lukić zbog žutih kartona neće imati pravo nastupa protiv Nemačke, a u tim se vratio Aleksandar Mitrović kojeg nije bilo u reprezentaciji zbog povrede.

Selektor se vratio u školu

Spisak reprezentacije je ispisan dečjim rukopisom na tabli u OŠ "Stefan Nemanja" koju je selektor pohađao.

Povod za posetu školi bila je želja selektora da upravo najmlađe pozove da podrže nacionalni tim. Zbog kazne UEFA, podršku sa istočne tribine na utakmici protiv Nemačke moći će da pruže deca do 14 godina, u okviru organizovanih grupa i uz odgovarajuću pratnju. Zato je objava spiska protekla u znaku poruke „JEDNA ZEMLJA, JEDNA REPREZENTACIJA, MOJA SRBIJA“.

Paunovića je na ulazu u školu koju je pohađao dočekala direktorka Milena Gajić, koja je istakla da je velika čast i zadovoljstvo što je selektor Srbije nekada bio đak njihove škole i što se sada vratio da sa novim generacijama podeli jedan poseban dan.

Druženje je nastavljeno u sali za fizičko vaspitanje, gde se Paunović pridružio đacima u igri „ševe“. Uz loptu, osmehe i prve zajedničke fotografije, selektor je upravo njima prvima uručio vaučere za ulazak na utakmicu protiv Nemačke i pozvao ih da navijaju za reprezentaciju svoje zemlje.

Usledio je odlazak u današnji kabinet za muzičko, nekadašnju učionicu Paunovića i njegovih vršnjaka. Tamo su ga dočekali drugari iz generacije 1977. i učiteljica Vida, čiji je susret sa nekadašnjim učenicima bio posebno emotivan trenutak ovog povratka u školske dane.

U učionici je dobrodošlicu selektoru poželela Ivana Paljić, predstavnica Školskog odbora i Saveta roditelja, a učiteljica Vida ponovo je, posle 30 i više godina, prozvala svoje đake. Uz nekoliko uspomena i anegdota, oživela su sećanja na školovanje, prijateljstva koja traju decenijama i Veljkovu ljubav prema fudbalu.

Potom je došao red na drugačiju prozivku. Pred selektorom su sedela deca u dresovima sa prezimenima reprezentativaca. Dok je Paunović čitao imena igrača, đaci su se javljali, ustajali iz klupa i ispisivali njihova prezimena na tabli, u rubrikama za golmane, odbranu, vezni red i napad.

Tako je nastao nesvakidašnji spisak reprezentacije Srbije, kome je upravo dečji rukopis dao poseban pečat. Za kraj je učiteljica prozvala i Veljka Paunovića, koji je prišao tabli i potpisao se ispod reči „selektor“.

U znak zahvalnosti, Paunović je učiteljici Vidi uručio uramljenu sliku sa porukom „JEDNA ZEMLJA, JEDNA REPREZENTACIJA, MOJA SRBIJA“. Direktorki Mileni Gajić uručio je uramljeni dres Srbije sa natpisom „OŠ STEFAN NEMANJA“ i brojem 77, poklon školi, kao uspomenu na ovaj susret i generaciju kojoj pripada.

Zajedničkom fotografijom ispred ispisane table i porukom podrške Srbiji završen je čas na kom su se susreli nekadašnji i sadašnji đaci, školske uspomene i reprezentativni snovi. Sledeći susret zakazan je za 13. novembar, kada će najmlađi navijači sa tribine stadiona „Rajko Mitić“ bodriti Srbiju protiv Nemačke.

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