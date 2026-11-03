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Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević izjavio je danas da njegova ekipa ozbiljno prilazi utakmici protiv Budućnosti iz Valjeva, svena da su u Kupu Srbije moguća iznenađenja.

"Ovo je kup utakmica, nema popravnog, svima je jasno šta to znači. Imamo male probleme sa povređenim igračima, Demba Sek neće biti u konkurenciji... Sigurno ćemo kombinovati sastav jer je teško odigrati četiri utakmice u 11, 12 dana. Neki igrači će dobiti šansu i znaju šta se očekuje od njih", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra ekipi Budućnosti u Valjevu, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije.

Upitan da li Partizan ima luksuz da "kombinuje" pošto crno-beli jedino u nacionalnom kupu mogu da se bore za trofej.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©

"Jeste, tako je kao što kažete, ali imamo dve srede, imamo četiri utakmice, teško je da izdrže taj ritam... S druge strane, imamo i igrače koji su sa ogromnom energijom izašli i trenirali ovih dana. Na treningu su mi pokazali da mogu da računam na njih", rekao je Stanojević.

On je naveo da su svi svesni da su iznenađenja u Kupu moguća i da crno-beli zato maksimalno ozbiljno spremaju za duel u Valjevu.

Kada je preuzeo tim, posle odlaska Saše Ilića, Stanojević je naveo da su u fokusu prve četiri utakmice. Partizan je u prve dve slavio, a sada slede Budućnost, pa Mačva u Super ligi.

Upitan da li će jedino biti zadovoljan ako skor bude četiri od četiri, Stanojević je naveo da je to "moranje u ovom trenutku".

"Sve ispod toga je za nas loše. Zato hoću da imamo punu energiju, neću da odemo tamo i da neko od igrača bude umoran, pričam za Valjevo... Idemo sa maksimalnom energijom i baš iz tog razloga ćemo i kombinovati. Svaka nam je utakmica bitna, naredna najbitnija", rekao je Stanojević.

Utakmica u Valjevu igra se sutra od 13.00.

Kurir Sport / Beta

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