"DEMBA SEK NEĆE BITI U KONKURENCIJI, NEKI IGRAČI ĆE DOBITI ŠANSU..." Aleksandar Stanojević poslao jasnu poruku pred meč Partizana u Kupu: Nema popravnog!
- Aleksandar Stanojević poručio je da Partizan ozbiljno shvata duel sa Budućnošću iz Valjeva, jer u Kupu Srbije nema popravnog i moguća su iznenađenja.
- Demba Sek neće biti u konkurenciji, a crno-beli će zbog zgusnutog rasporeda kombinovati sastav i dati šansu nekim igračima.
- Utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije igra se sutra od 13 časova, a Stanojević kaže da je cilj da ekipa zadrži maksimalnu energiju.
Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević izjavio je danas da njegova ekipa ozbiljno prilazi utakmici protiv Budućnosti iz Valjeva, svena da su u Kupu Srbije moguća iznenađenja.
"Ovo je kup utakmica, nema popravnog, svima je jasno šta to znači. Imamo male probleme sa povređenim igračima, Demba Sek neće biti u konkurenciji... Sigurno ćemo kombinovati sastav jer je teško odigrati četiri utakmice u 11, 12 dana. Neki igrači će dobiti šansu i znaju šta se očekuje od njih", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.
Fudbaleri Partizana gostovaće sutra ekipi Budućnosti u Valjevu, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije.
Upitan da li Partizan ima luksuz da "kombinuje" pošto crno-beli jedino u nacionalnom kupu mogu da se bore za trofej.
"Jeste, tako je kao što kažete, ali imamo dve srede, imamo četiri utakmice, teško je da izdrže taj ritam... S druge strane, imamo i igrače koji su sa ogromnom energijom izašli i trenirali ovih dana. Na treningu su mi pokazali da mogu da računam na njih", rekao je Stanojević.
On je naveo da su svi svesni da su iznenađenja u Kupu moguća i da crno-beli zato maksimalno ozbiljno spremaju za duel u Valjevu.
Kada je preuzeo tim, posle odlaska Saše Ilića, Stanojević je naveo da su u fokusu prve četiri utakmice. Partizan je u prve dve slavio, a sada slede Budućnost, pa Mačva u Super ligi.
Upitan da li će jedino biti zadovoljan ako skor bude četiri od četiri, Stanojević je naveo da je to "moranje u ovom trenutku".
"Sve ispod toga je za nas loše. Zato hoću da imamo punu energiju, neću da odemo tamo i da neko od igrača bude umoran, pričam za Valjevo... Idemo sa maksimalnom energijom i baš iz tog razloga ćemo i kombinovati. Svaka nam je utakmica bitna, naredna najbitnija", rekao je Stanojević.
Utakmica u Valjevu igra se sutra od 13.00.
Kurir Sport / Beta
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