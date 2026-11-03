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Zbog povrede kolena najbolji strelac u istoriji našeg nacionalnog tima nije mogao da se stavi na raspolaganje selektoru Veljku Paunoviću za prijateljske utakmice u maju, ali ni za četiri utakmice Lige nacija u septembru i oktobru.

Međutim, Aleksandar Mitrović se vratio na teren, a nedavno je bio starter za Al Rajan, pa je njegov povratak u reprezentaciju mogao da se nasluti.

Samo prisustvo centarfora uvek je važno za ekipu, a samo bi bonus bio njegov dobar učinak na terenu.

Aleksandar Mitrović protiv Andore Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Konkurencija u napadu

Na spisku je, baš kao i prošli put, Dušan Vlahović, koji zbog povrede nije mogao da se pridruži Orlovima, a sada se očekuje da bude deo ekipe.

Od napadača, poziv su dobili Luka Jović i Mihajlo Cvetković.

Aleksandar Mitrović je za reprezentaciju igrao na 106 utakmica i postigao je 63 gola.

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Bonus video:

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Aleksandar Mitrović sa porodicom slavi titulu Izvor: Instagram/mitrovic__kristina