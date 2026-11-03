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Posle dobrog starta u kvalifikacijama za Prvenstvo sveta, pobede protiv Andore i remija u Holandiji, najbolja futsal reprezentacija ima dve provere u Budimpešti. Rivali će biti Kuvajt, 9. novembra i dva dana kasnije, Saudijska Arabija.

Reprezentacija će biti na okupu od četvrtka, 5. novembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a selektor Marko Gavrilović pozvao je 17 igrača: Jakov Vulić (Mostar SG Staklorad, BiH), Slobodan Tomić (Mad Maks, Finska), Petar Nikolić (Bubamara, BiH), Stefan Rakić (Anderleht), Kristijan Vasić (Istra Pula, Hrvatska), Aleksandar Tomić (Smederevo), Strahinja Petrov (Minerva, Švajcarska), Denis Ramić (Loznica Grad 2018), Đorđe Rosić (Rijeka, Hrvatska), Ognjen Pajković (Partizan), Dragan Tomić (Minerva, Švajcarska), Lazar Marinković (Smederevo), Lazar Živanović (Mostar SG Staklorad, BiH), Stojan Milovac (Motus Kažimierža Velka, Poljska), Stefan Spasić (Mostar SG Staklorad, BiH), Uroš Nikolić (Smederevo), Pavle Savković (Partizan).

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Futsal reprezentacija Srbije Foto: Fss

Selektor Marko Gavrilović saopštio je spisak i selekcije do 23 godine (U23) koja će imati internu proveru sa Letećim Holanđaninom u Vrbasu u sredu, 4. novembra (19,30).

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Foto: Fss

Na spisku se nalaze: Petar Marojević (Smederevo), Boško Đurović (Ekonomac), Uroš Jovanović (Loznica grad 2018), Ranko Marković (Smederevo), Martin Simić (Ekonomac), Nikola Bundalo (Požarevac), Mihajlo Nešić (Smederevo), Džejlan Rašljanin (Novi Pazar), Stefan Đukić (Crvena zvezda), Uroš Nikolić (Smederevo), Ognjen Pajković (Partizan), Nikola Lazarević (Crvena zvezda), Mladen Stojanović (Crvena zvezda), Ognjen Marković (Akademac, BiH), Marko Đorović (Ekonomac), Mihajlo Jeremić (Smederevo).

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