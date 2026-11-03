"ORLOVI" PRED NOVIM IZAZOVIMA: Marko Gavrilović objavio spisak futsalera Srbije za mečeve protiv Kuvajta i Saudijske Arabije
- Srbija je posle pobede nad Andorom i remija u Holandiji dobila dve provere u Budimpešti, protiv Kuvajta 9. novembra i Saudijske Arabije dva dana kasnije.
- Selektor Marko Gavrilović objavio je spisak od 17 futsalera za seniorski tim, koji će se okupiti 5. novembra u Staroj Pazovi.
- U23 selekcija Srbije ima internu proveru sa Letećim Holanđaninom u Vrbasu 4. novembra, a na spisku je 16 igrača.
Posle dobrog starta u kvalifikacijama za Prvenstvo sveta, pobede protiv Andore i remija u Holandiji, najbolja futsal reprezentacija ima dve provere u Budimpešti. Rivali će biti Kuvajt, 9. novembra i dva dana kasnije, Saudijska Arabija.
Reprezentacija će biti na okupu od četvrtka, 5. novembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a selektor Marko Gavrilović pozvao je 17 igrača: Jakov Vulić (Mostar SG Staklorad, BiH), Slobodan Tomić (Mad Maks, Finska), Petar Nikolić (Bubamara, BiH), Stefan Rakić (Anderleht), Kristijan Vasić (Istra Pula, Hrvatska), Aleksandar Tomić (Smederevo), Strahinja Petrov (Minerva, Švajcarska), Denis Ramić (Loznica Grad 2018), Đorđe Rosić (Rijeka, Hrvatska), Ognjen Pajković (Partizan), Dragan Tomić (Minerva, Švajcarska), Lazar Marinković (Smederevo), Lazar Živanović (Mostar SG Staklorad, BiH), Stojan Milovac (Motus Kažimierža Velka, Poljska), Stefan Spasić (Mostar SG Staklorad, BiH), Uroš Nikolić (Smederevo), Pavle Savković (Partizan).
Selektor Marko Gavrilović saopštio je spisak i selekcije do 23 godine (U23) koja će imati internu proveru sa Letećim Holanđaninom u Vrbasu u sredu, 4. novembra (19,30).
Na spisku se nalaze: Petar Marojević (Smederevo), Boško Đurović (Ekonomac), Uroš Jovanović (Loznica grad 2018), Ranko Marković (Smederevo), Martin Simić (Ekonomac), Nikola Bundalo (Požarevac), Mihajlo Nešić (Smederevo), Džejlan Rašljanin (Novi Pazar), Stefan Đukić (Crvena zvezda), Uroš Nikolić (Smederevo), Ognjen Pajković (Partizan), Nikola Lazarević (Crvena zvezda), Mladen Stojanović (Crvena zvezda), Ognjen Marković (Akademac, BiH), Marko Đorović (Ekonomac), Mihajlo Jeremić (Smederevo).