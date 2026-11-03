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Visoki funkcioner FS Srbije Nenad Bjeković imao je složeno operaciju na srcu.

Nenad Bjeković potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije operisan je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i njegovo stanje je sada dobro.

Nenad Bjeković potpredsednik FS Srbije Foto: Starsport

Komplikovan hirurški zahvat

Nenad Bjeković (79) živa je legenda FK Partizan, čiji je dres nosio punu deceniju od 1969. do 1979, odigravši 198 utakmica, uz 82 gola. Bio je potom trener i sportski direktor Partizana dugi niz godina, a zajedno sa Žarkom Zečevićem najzaslužniji što su crno-beli 2003. godine igrali Ligu šampiona.

Operacija na srcu koju je imao Nenad Bjeković bila je složena. Ugrađena su mu tri baj-pasa, operisao je i srčane zaliske, pa je u bolnici ostao više od dve nedelje. Trenutno je na kućnom lečenju.

- Kako je bilo, sad sam dobro... Evo, već sedam dana sam kod kuće - rekao je Nenad Bjeković za Sportski žurnal.

1/9 Vidi galeriju Nenad Bjeković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2024/©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Nemanja Nikolić

Sve traje od kovida

Otkrio je čuveni Bjeka da je probleme sa srcem vukao još od 2020. godine, još od vremena kovida.

- Rečeno mi je tada da bi trebalo da se ugradi stent... Vreme je prolazilo... Posle utakmice reprezentacije sa Grčkom bilo mi je loše, mislio sam da je u pitanju samo kolaps... Dan kasnije, otišao sam ipak na pregled misleći "ugradiće mi stent" i biće okej. Međutim, kad mi je doktor rekao "ja sa takvim rezultatima ni one koji imaju 30 godina, ne puštam kući", bilo mi je jasno da je operacija neizbežna...

Nenad Bjeković svestan je da je u životu ostao zahvaljujući timu kardiologa i hirurga sa Dedinja.

- Neizmerno sam zahvalan svim lekarima, sestrama, svom osoblju, a posebno profesoru Milovanu Bojiću i profesoru Slobodanu Mićoviću. Nemam reči kojima bih opisao zahvalnost svima njima... Uradili su mi tri baj-pasa, operisali srčane zaliske, kasnije kad se pojavila voda u srcu i plućima, uspeli i to da saniraju... Kako je sve bilo i kroz šta sam prošao, sad je odlično.

Nenad Bjeković na skupštini FSS Foto: Nenad Kostić

Manje stresa

Na pitanje Sportskog žurnala da li su lekari savetovali da ubuduće ne gleda stresne utakmice, Nenad Bjeković kroz osmeh je odgovorio:

- Rekli su mi da izbegavam stres i ne gledam stresne utakmice… Kako posle celog života u fudbalu da ne gledam utakmice na kojima ima stresnih trenutaka? Svaka je stresna - zaključio je Nenad Bjeković.