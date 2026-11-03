DRAMA NA DEDINJU! TRI BAJ-PASA I OPERACIJA SRCA: Nenad Bjeković otkrio kroz šta je sve prošao
Visoki funkcioner FS Srbije Nenad Bjeković imao je složeno operaciju na srcu.
Nenad Bjeković potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije operisan je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i njegovo stanje je sada dobro.
Komplikovan hirurški zahvat
Nenad Bjeković (79) živa je legenda FK Partizan, čiji je dres nosio punu deceniju od 1969. do 1979, odigravši 198 utakmica, uz 82 gola. Bio je potom trener i sportski direktor Partizana dugi niz godina, a zajedno sa Žarkom Zečevićem najzaslužniji što su crno-beli 2003. godine igrali Ligu šampiona.
Operacija na srcu koju je imao Nenad Bjeković bila je složena. Ugrađena su mu tri baj-pasa, operisao je i srčane zaliske, pa je u bolnici ostao više od dve nedelje. Trenutno je na kućnom lečenju.
- Kako je bilo, sad sam dobro... Evo, već sedam dana sam kod kuće - rekao je Nenad Bjeković za Sportski žurnal.
Sve traje od kovida
Otkrio je čuveni Bjeka da je probleme sa srcem vukao još od 2020. godine, još od vremena kovida.
- Rečeno mi je tada da bi trebalo da se ugradi stent... Vreme je prolazilo... Posle utakmice reprezentacije sa Grčkom bilo mi je loše, mislio sam da je u pitanju samo kolaps... Dan kasnije, otišao sam ipak na pregled misleći "ugradiće mi stent" i biće okej. Međutim, kad mi je doktor rekao "ja sa takvim rezultatima ni one koji imaju 30 godina, ne puštam kući", bilo mi je jasno da je operacija neizbežna...
Nenad Bjeković svestan je da je u životu ostao zahvaljujući timu kardiologa i hirurga sa Dedinja.
- Neizmerno sam zahvalan svim lekarima, sestrama, svom osoblju, a posebno profesoru Milovanu Bojiću i profesoru Slobodanu Mićoviću. Nemam reči kojima bih opisao zahvalnost svima njima... Uradili su mi tri baj-pasa, operisali srčane zaliske, kasnije kad se pojavila voda u srcu i plućima, uspeli i to da saniraju... Kako je sve bilo i kroz šta sam prošao, sad je odlično.
Manje stresa
Na pitanje Sportskog žurnala da li su lekari savetovali da ubuduće ne gleda stresne utakmice, Nenad Bjeković kroz osmeh je odgovorio:
- Rekli su mi da izbegavam stres i ne gledam stresne utakmice… Kako posle celog života u fudbalu da ne gledam utakmice na kojima ima stresnih trenutaka? Svaka je stresna - zaključio je Nenad Bjeković.