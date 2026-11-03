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Odelenje za ubistva Policijske stanice u provinciji Santa Kruz de Tenerife, pokrenulo je istragu o okolnostima smrti fudbalera Tenerifa Hezusa de Migela.

Velika tragedija pogodila je svet fudbala. Posle brutalnog starta golmana Andore Hezusa Ovonea, napadač Tenerifa Hezus de Migel doživeo je srčani udar i preminuo jutros u bolnici, u svojoj 30. godini.

Hesus de Migel nesrećni fudbaler tenerifa Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

Golman ugasio društvene mreže

Španija i kompletan fudbalski svet su u šoku. Golman Hezus Ovono ugasio je sve svoje profile na društvenim mrežama, a nije se još oglasio posle smrti Hezusa de Migela. Španski mediji pišu da je Odelenje za ubistva pokrenulo istragu i da bi golman Ovono mogao da odgovara za smrt kolege na terenu.

Istraga je otvorena, a inspektori će utvrditi okolnosti smrti nesrećnog fudbalera Tenerifa. Svi fudbaleri biće ispitani oko sudara, kao i glavni osumnjičeni za smrt Hezus Ovono. Takođe, moraće da se utvrdi i tačan uzrok smrti. Tek nakon prikupljanja dokaza nadležni organi mogu odlučiti o daljnjim pravnim koracima.

Navijači traže zatvorsku kaznu

Brojni navijači Tenerifa traže zatvorsku kaznu za golmana Hezusa Ovona. Nazivaju ga ubicom i traže da se izbaci iz fudbala. Istraga bi trebalo da pokaže, da li je udarac u grudi imao veze sa srčanim udarom. Ne isključuje se takva mogućnost, a pojedini španski mediji već pišu da bi u slučaju da bude optužen i proglašen krivim za ubistvo iz nehata, Ovono mogao da dobije od jedne do četiri godine zatvora.

Međutim, mora da se dokaže da je golman postupio na način koji prelazi prihvatljivi rizik fudbalske igre i da je upravo njegovo postupanje pravno uzrokovalo smrt. Zato je važno sačekati rezultate policijske istrage.

1/6 Vidi galeriju Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

Oglasila se i UEFA

Pred istražiteljima je sada osetljiv i zahtevan posao, u kojem će svaka okolnost morati da bude sagledana pažljivo i bez preuranjenih zaključaka. Odgovori koji se traže mogu doći tek nakon kompletne analize svih dostupnih nalaza. U ovakvim trenucima fudbal, rezultat i rivalstvo ostaju u drugom planu. Najvažnije je da porodica i najbliži preminulog dobiju podršku, ali i jasne odgovore o tragediji koja je potresla španski sport.

Javnost će s velikom pažnjom pratiti razvoj slučaja, dok će konačnu riječ o eventualnoj odgovornosti imati nadležni organi. Do tada, svaka tvrdnja mora ostati u okvirima onoga što istraga zvanično utvrdi. UEFA je odlučila da će utakmice Lige šampiona početi minutom ćutanja u čast Hezusa de Migula, a utakmice u španskom fudbalu koje su bile danas na programu su odložene.