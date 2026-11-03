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De Migel je izgubio život od posledica teške povrede zadobijene u ponedeljak, tokom utakmice španske Segunde između Tenerifa i Andore.

"Slomljeni smo zbog smrti Hesusa de Migela Alamede. Tražili smo reči, a pronašli samo tišinu. U toj tišini, naša srca i misli su uz njegovu porodicu, saigrače, sve u Tenerifu i svakoga ko tuguje zbog ovog tragičnog gubitka", poručio je predsednik UEFA Aleksander Čeferin.

1/6 Vidi galeriju Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

Španija tuguje

Od tragično preminulog fudbalera oprostio se i Fudbalski savez Španije (RFEF).

"Španski fudbal tuguje zbog gubitka Hesusa de Migela. Duboko potreseni tužnom vešću, izražavamo najiskrenije saučešće njegovoj porodici, prijateljima i najbližima, kao i Tenerifu i svim njegovim navijačima, sa kojima delimo bol u ovim teškim trenucima", navodi se u saopštenju RFEF.

Porodica fudbalera zahvalila je svima na brojnim porukama podrške i zamolila javnost da poštuje njenu privatnost.

Kurir sport/sportske.net

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