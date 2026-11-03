Fudbaleri Liverpula su otputovali za Istanbul gde će gostovati ekipi Fenerbahčea.
Fudbal
LIVERPUL U PROBLEMU! Iraola bez važnog igrača na gostovanju u Ligi šampiona
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Andoni Iraola je na put poveo 22 igrača, a najveće ime koje nedostaje je Rajan Gravenberh.
Nakon derbija protiv Arsenala, Rajan Gravenberh propustiće i gostovanje Liverpula Fenerbahčeu u Ligi šampiona zbog povrede pete.
Taj problem ga je mučio još pre vikenda – zbog čega nije ulazio u igru sa klupe protiv Arsenala.
Aleksander Isak na utakmici Liverpul - Arsenal Foto: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Dobra vest za Andonija Iraolu jeste što se Dominik Soboslaj u potpunosti oporavio te će igrati uz Aleksisa Mekalistera, a iza Florijana Virca.
Utakmica Fenerbahče - Liverpul na programu je u sredu u 18.45.
Kurir sport/sportske.net
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