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Andoni Iraola je na put poveo 22 igrača, a najveće ime koje nedostaje je Rajan Gravenberh.

Nakon derbija protiv Arsenala, Rajan Gravenberh propustiće i gostovanje Liverpula Fenerbahčeu u Ligi šampiona zbog povrede pete.

Taj problem ga je mučio još pre vikenda – zbog čega nije ulazio u igru sa klupe protiv Arsenala.

Aleksander Isak na utakmici Liverpul - Arsenal Foto: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dobra vest za Andonija Iraolu jeste što se Dominik Soboslaj u potpunosti oporavio te će igrati uz Aleksisa Mekalistera, a iza Florijana Virca.

Utakmica Fenerbahče - Liverpul na programu je u sredu u 18.45.

Kurir sport/sportske.net

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