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Sportski direktor PartizanaRadosav Petrović otvoreno je izrazio očekivanje da će crno-beli u nastavku takmičarske godine imati znatno pravedniji i kvalitetniji tretman kod arbitara, ne skrivajući duboko nezadovoljstvo sudijskim odlukama koje su pratile njegov tim u dosadašnjem toku prvenstva.

Iako je funkcioner kluba iz Humske izričito naglasio da deljenje pravde ne sme i neće služiti kao jeftin alibi za rezultatski krah i katastrofalna izdanja ekipe tokom jesenjeg dela sezone, Petrović je bez dlake na jeziku apostrofirao nekoliko krupnih primedbi i detalja koji su, prema njegovom viđenju, direktno oštetili crno-bele.

"Verujem da će suđenje biti bolje u budućnosti, imam pravo da mislim da nije bilo na zadovoljavajućem nivou", rekao je on gostujući u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa" na TV Una i potom dodao:

"Pa, ne mogu da komentarišem drugu utakmicu, nisam toliko obraćao pažnju, da budem iskren. A što se tiče Partizana, ako imamo podatak da u 14 kola nismo imali nijedan dosuđen penal i da smo dobili četiri crvena kartona, okej, sve je to fudbal, sve je u redu, ali malo neuobičajeno", dodao je on.

1/8 Vidi galeriju Radosav Petrović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Poseban akcenat u svom izlaganju Radosav Petrović stavio je na nedavno odigrani „večiti derbi“, osvrnuvši se na momenat kada je glavni arbitar Nenad Minaković pokazao na belu tačku u korist Crvene zvezde.

"Imali smo i derbi, na kojem je za mene bilo problematično suđenje. Ne želim da umanjim ni pobedu Crvene zvezde, ni trud igrača Crvene zvezde, sav respekt. Ali, znate šta, meni malo para uši jer se pojavi ne znam, neki De Bleker iz Belgije, dođe nama da objašnjava kakvo je bilo suđenje, kao da smo mi slepi. Ako pričamo o derbiju kao takvom, za mene je penal bio diskutabilan. Ne kažem da nije ili da nema elemenata, ali mislim da se u jednoj takvoj utakmici takav penal ne bi trebalo da se svira. Ali sve je u redu, okej, ima elemenata, nema problema.

Arbitar Nenad Minaković je u finišu meča propustio da isključi Mahmudua Bađa, koji je zbog oštrog starta zaradio samo žuti karton, iako je tom prilikom povredio Milana Vukotića.

"Okej, onda ne znam da li je crveni karton nad Vukotićem, kao, 'pa zadnji minut ne menja ništa'. Slažem se, ne menja, ali smo mi izgubili Vukotića narednih mesec dana, nije igrao. I sad treba još 20 dana da se vrati u ritam".

Petrović je naglasio i da je Timi Maks Elšnik morao da dobije crveni karton još pola sata pre završetka susreta.

"Ne znam, za mene je Elšnik trebalo da dobije drugi žuti karton u 60. minutu i tako dalje. Klub se već oglasio po tom pitanju, izbacivani su neki snimci. Opet kažem, ne želim da tražim alibi. Nije nama niko kriv što nam je lopta upala u peterac kod prvog gola. Igrač primi loptu i da gol i ponavljam, nije nikakav alibi, ali to što mi napravimo grešku, ne daje za pravo sudiji da on remeti utakmicu i da on izbija u prvi plan. Tako da, mislim da suđenje nije bilo na zadovoljavajućem nivou, ali verujem da će biti bolje u budućnosti".