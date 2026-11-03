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"Kao znak poštovanja i solidarnosti posle smrti Hesusa de Migela, FS Španije je odlučio da produži suspenziju takmičenja do 6. novembra. Utakmice Kupa kralja i Kupa kraljice zakazane za ovu nedelju su odložene", stoji u saopštenju FS Španije.

Fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je pošto je u ponedeljak doživeo teške povrede glave i grudnog koša posle sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom utakmice 12. kola druge španske lige.

(Tanjug)

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