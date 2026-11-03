Jedini gol na Stamford Bridžu postigao je Isa Dumbija u 59. minutu.
Fudbal
SPORTING SLAVIO U LONDONU, PAO JE I ŠAHTJOR! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice! VIDEO
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:
Portugalski tim ima devet bodova na petom mestu na tabeli, a Šahtjor posle drugog uzastopnog poraza zauzima 18. mesto sa četiri boda.
Šahtjor - Sporting Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia
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Sporting će u petom kolu 25. novembra dočekati Mančester junajted, a Šahtjor će kao domaćin igrati protiv Fenerbahčea.
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