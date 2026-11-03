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Fudbaleri Sportinga iz Lisabona pobedili su u Londonu domaći Šahtjor 1:0.

Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:

Portugalski tim ima devet bodova na petom mestu na tabeli, a Šahtjor posle drugog uzastopnog poraza zauzima 18. mesto sa četiri boda.

Šahtjor - Sporting Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia

Sporting će u petom kolu 25. novembra dočekati Mančester junajted, a Šahtjor će kao domaćin igrati protiv Fenerbahčea.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot