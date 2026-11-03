Dvostruki strelac bio je ruski fudbaler Aleksej Batrakov, koji je postigao golove u 12. i 15. minutu.
Fudbal
RUS DONEO VELIKU POBEDU GALATASARAJU NAD ŠTUTGARTOM! Pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice! VIDEO
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Fudbaleri Galatasaraja pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Štutgart 2:0, u utakmici četvrtog kola Lige šampiona.
Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:
Galatasaraj ima šest bodova na 14. mestu, a Štutgart ima bod više na osmom mestu.
Galatasaraj - Štutgart Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Galatasaraj će 24. novembra dočekati Aston Vilu, a Štutgart će dan kasnije u Milanu igrati protiv Intera.
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