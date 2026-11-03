Slušaj vest

Fudbaleri Galatasaraja pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Štutgart 2:0, u utakmici četvrtog kola Lige šampiona.

Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:

Galatasaraj ima šest bodova na 14. mestu, a Štutgart ima bod više na osmom mestu.

Galatasaraj - Štutgart Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Galatasaraj će 24. novembra dočekati Aston Vilu, a Štutgart će dan kasnije u Milanu igrati protiv Intera.

Ne propustiteFudbalPROBLEMATIČNI ARGENTINAC PONOVO NAPRAVIO HAOS: Mauro Ikardi zbog snimka sa devojkom dobio najveću kaznu u u istoriji...
Mauro Ikardi
FudbalMOHAMED SALAH RASTURIO GALATASARAJ! Rival Crvene zvezde nije imao milosti!
profimedia-1128000182.jpg
FudbalAU! ŠAMPION TURSKE DOVEO MOĆNO POJAČANJE! Stigao je nekada najbolji fudbaleri Serije A, poznati su svi detalji transfera!
profimedia0872086224.jpg
FudbalAUUU, KAKVA UTAKMICA! VIĐENO JE ČAK ŠEST GOLOVA U FRANCUSKOJ! Pogledajte kako je Galatasaraj pobedio Lil! VIDEO
profimedia-1145417974.jpg

00:50
Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja Izvor: TV Arena sport