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Transfer Filipa Stevanovića iz Partizana u Mančester siti iz 2021. godine ponovo je dospeo u centar pažnje.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su utorak u Humsku zbog posla koji je crno-bele odveo do jednog od najvećih evropskih klubova, a čitava priča ponovo je otvorila i pitanje odlaska talentovanog krilnog napadača iz Beograda, prenela je "Nova S".

1/7 Vidi galeriju Filip Stevanović Foto: @starsport, Beta/Branislav Božić, Www.partizan.rs

Stevanović je Partizan napustio nakon 12 godina provedenih u klubu, a rastanak nije prošao nimalo mirno. Mladi fudbaler nije krio emocije, oprostio se u suzama, ali je istovremeno imao i ozbiljne zamerke na račun tretmana koji je dobio kod tadašnjeg trenera, a sadašnjeg šefa stručnog štaba crno-belih, Aleksandra Stanojevića.

Stevanović je tada posebno istakao koliko ga je pogodio odnos stručnog štaba prema njemu nakon što je završio transfer u engleski klub. Smatrao je da je zaslužio mnogo veću minutažu, posebno imajući u vidu sve što je prethodnih godina pružio crno-belima.

1/5 Vidi galeriju Filip Stevanović Foto: Printskrin/Instagram, Belga / ddp USA / Profimedia, Twitter/Heerenveen

- Teško mi je što sam mnogo toga dao klubu, a pojedinci me nisu ispoštovali ni malo. Teško mi je jer sam krvavo radio da se vratim na stari put i opet budem u startnih 11. Teško mi je što sam svaki dan pokušavao da se dokazujem sve više iako su svi znali moje sposobnosti - napisao je tada Stevanović.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©

Posebno ga je zaboleo ulazak u završnici večitog derbija, kada je na terenu proveo svega tri minuta.

- Minutažu od po 10 ili 20 minuta ne bih komentarisao jer nije na meni, ali opravdavam svoja izdanja zbog manjka iste, pogotovo sa prošlog derbija i ulaska od tri minuta. To je za mene ponižavajuće i mislim da nisam zaslužio tako nešto. Istrpeo sam dosta isključivo zbog mog Partizana - poručio je fudbaler.

Sada, nekoliko godina kasnije, njegov transfer ponovo je u centru pažnje zbog dolaska UKP-a u Humsku. Važno je naglasiti da za sada nema potvrde da je bilo ko odgovoran za eventualne nezakonitosti, već je reč o proveri okolnosti pod kojima je realizovan posao sa Mančester sitijem.

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