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"Sutrašnja utakmica biće teška jer je Porto vezao 10 pobeda u prvenstvu, a odigrao je i nekoliko dobrih utakmica u Ligi šampiona. Što se nas tiče, od priče nema mnogo koristi, potrebno je da pružimo dobru partiju. U Ligi šampiona sudbina je u našim rukama jer bismo sa 10 bodova izborili plasman u plej-of. Međutim, moramo da rešimo i situaciju u prvenstvu, a to je najvažnije", rekao je Alegri na konferenciji za novinare na stadionu Dragao, preneli su italijanski mediji.

Fudbaleri Napolija igraju u sredu od 21 čas na gostujućem terenu protiv Porta, utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.

Italijanska ekipa osvojila je tri boda iz prve tri utakmice u Ligi šampiona.

"Ova utakmica nije nam poslednja prilika. Sa 10 bodova plasirate se u plej-of. Meč protiv Porta je važan, kao i utakmica protiv Mančestera, mada je ona gotovo nemoguća misija. Za plasman ćemo se boriti protiv Briža, Vikinga i Sabaha", naveo je Alegri.

On se vraća ;na klupu nakon posle suspenzije od dve utakmice u Seriji A. Tokom njegovog odsustva Napoli je pobedio Moncu sa 4:1 i izgubio je od Juventusa 0:2, ;pa zauzima 10. mesto na tabeli sa 14 bodova. ; Govoreći o sutrašnjem protivniku, Alegri je rekao da je Porto veoma agresivan kod kuće i da ima tehnički dobre, fizički snažne i kvalitetne igrače.

"Kada budemo imali loptu, moraćemo da budemo dobri u tehničkom smislu, a kada je nemamo, moraćemo dobro da se branimo, što nam ove sezone polazi za rukom u manjoj meri", rekao je italijanski trener.

Alegri je rekao da ne treba pričati o broju povređenih igrača i da "nema potrebe pričati i objašnjavati".

"Potrebno je da delujemo, radimo, vratimo povređene igrače i ovaj negativan period pretvorimo u pozitivan. Rasmus Hejlund više nema temperaturu. Kevin de Brujne će danas trenirati, a posle toga ćemo videti da li će biti na raspolaganju", dodao je.

Na pitanje da li strahuje da bi Napoli mogao da ponovi sezonu u kojoj je prvenstvo završio na 10. mestu, Alegri je ponovio da je vreme za rad, a ne za priču.

"Nije nam lako. Ostvarivali smo promenljive rezultate i još nismo uspeli da vežemo dve pobede u prvenstvu. Jedno je sigurno, moramo da nastavimo da radimo, da vratimo sve igrače koji će nam se priključiti posle reprezentativne pauze i pokušamo da preokrenemo situaciju u prvenstvu, gde još imamo vremena i prostora za napredak. U međuvremenu, razmišljamo o sutrašnjoj utakmici, jer nas čeka meč", rekao je on.

On je odao je počast napadaču Tenerifa Hesusu de Migelu, koji je umro u 30. godini nakon sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom tokom utakmice u Španiji.

"Izgubili smo mladog čoveka koji je, pre svega, bio čovek, a tek onda fudbaler", naveo je Alegri.