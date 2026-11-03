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"Verujem u naš kvalitet. Nama je najbitnije da pokažemo naš karakter i stav. Siguran sam da možemo da odigramo dobru utakmicu i ostvarimo cilj, a Vojvodina uvek igra da pobedi, bez obzira ko je rival na drugoj strani", naveo je Đakovac, a preneo sajt kluba.

Fudbaleri Vojvodine će u nedelju od 19 časova u Novom Sadu dočekati Crvenu zvezdu, u utakmici 15. kola Super lige Srbije.

Klub iz Novog Sada je drugi na tabeli sa 32 boda, osam manje od prvoplasirane Crvene zvezde.

Vojvodina u meč protiv aktuelnog prvaka Srbije ulazi nakon pobede nad OFK Beogradom (2:0) u prethodnom kolu.

"Nije bilo lako posle onakvog poraza u Kupu. Neću da krijem, nadali smo se trofeju i bilo nam je teško zbog eliminacije. Međutim, odmah smo pokazali karakter protiv dobre ekipe OFK Beograda, odigrali dobro, kontrolisali skoro ceo meč i mislim da smo na kraju zasluženo pobedili. Podigla nas je utakmica. Stavili smo sa strane sve što je bilo i sada čekamo ono što sledi, a ovaj tim je spreman da pokaže još više u narednim mečevima", rekao je Đakovac.

Prednost Vojvodini u duelu sa OFK Beogradom je u 84. minutu doneo upravo Đakovac, svojim prvim pogotkom u dresu novosadskog kluba.

"Sigurno da mi mnogo znači gol. Došao sam kao jedno od najvećih pojačanja kluba i dajem sve od sebe da se to pretoči i na teren. Apsolutni prioritet svima nama je ekipa i drago mi je što sam uspeo da pomognem timu da ostvarimo cilj", kazao je vezista Vojvodine.

Đakovac je pozvao navijače Vojvodine da u nedelju u što većem broju dođu na stadion "Karađorđe" i pruže podršku njegovoj ekipi.

"Njihova podrška nam mnogo znači, oni su naš 12. igrač. Pozivam ih da dođu i ispune 'Karađorđe'. Od nas mogu da očekuju da ćemo dati i više od maksimuma", izjavio je Đakovac.

(Beta)