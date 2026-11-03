MESI SE JAVIO ZBOG TRAGIČNE SMRTI MLADOG FUDBALERA! Legendarni Argentinac ostao bez reči, pogledajte kako je Lionel jednom objavom RASPLAKAO CELU PLANETU! FOTO
Tragična vest o preranoj smrti mladog fudbalera Hesusa de Migela Alamede zavila je svetsku sportsku javnost u crno, a među onima koji su uputili potresne reči oproštaja našao se i jedan od najvećih fudbalera svih vremena Lionel Mesi.
Mladi igrač preminuo je u utorak ujutru, u osam časova, usled fatalnih povreda zadobijenih u jezivoj nesreći na travnatom terenu, kada je tokom igre došlo do žestokog i nesrećnog sudara sa protivničkim golmanom.
"Nemam reči... Moje saučešće i mnogo snage celoj njegovoj porodici i prijateljima. Počivaj u miru", napisao je Mesi na Instagramu.
Golman ugasio društvene mreže
Španija i kompletan fudbalski svet su u šoku. Golman Hezus Ovono ugasio je sve svoje profile na društvenim mrežama, a nije se još oglasio posle smrti Hezusa de Migela. Španski mediji pišu da je Odelenje za ubistva pokrenulo istragu i da bi golman Ovono mogao da odgovara za smrt kolege na terenu.
Istraga je otvorena, a inspektori će utvrditi okolnosti smrti nesrećnog fudbalera Tenerifa. Svi fudbaleri biće ispitani oko sudara, kao i glavni osumnjičeni za smrt Hezus Ovono. Takođe, moraće da se utvrdi i tačan uzrok smrti. Tek nakon prikupljanja dokaza nadležni organi mogu odlučiti o daljnjim pravnim koracima.