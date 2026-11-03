Slušaj vest

Tragična vest o preranoj smrti mladog fudbalera Hesusa de Migela Alamede zavila je svetsku sportsku javnost u crno, a među onima koji su uputili potresne reči oproštaja našao se i jedan od najvećih fudbalera svih vremena Lionel Mesi.

Mladi igrač preminuo je u utorak ujutru, u osam časova, usled fatalnih povreda zadobijenih u jezivoj nesreći na travnatom terenu, kada je tokom igre došlo do žestokog i nesrećnog sudara sa protivničkim golmanom.

"Nemam reči... Moje saučešće i mnogo snage celoj njegovoj porodici i prijateljima. Počivaj u miru", napisao je Mesi na Instagramu.

Foto: Screenshot

Golman ugasio društvene mreže

Španija i kompletan fudbalski svet su u šoku. Golman Hezus Ovono ugasio je sve svoje profile na društvenim mrežama, a nije se još oglasio posle smrti Hezusa de Migela. Španski mediji pišu da je Odelenje za ubistva pokrenulo istragu i da bi golman Ovono mogao da odgovara za smrt kolege na terenu.

Istraga je otvorena, a inspektori će utvrditi okolnosti smrti nesrećnog fudbalera Tenerifa. Svi fudbaleri biće ispitani oko sudara, kao i glavni osumnjičeni za smrt Hezus Ovono. Takođe, moraće da se utvrdi i tačan uzrok smrti. Tek nakon prikupljanja dokaza nadležni organi mogu odlučiti o daljnjim pravnim koracima.