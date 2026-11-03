Slušaj vest

Odavno je bilo jasno da Srbija neće biti izbor Relje Obrića, a sada je stigla i zvanična potvrda. Talentovani štoper našao se na spisku seniorske reprezentacije Slovenije, čime je definitivno stavljena tačka na dilemu oko njegovog nacionalnog tima.

Nekadašnji član omladinske škole Partizana tokom karijere nastupao je za mlađe selekcije Slovenije, pa je njegov izbor nacionalnog dresa bio očekivan rasplet.

1/4 Vidi galeriju Relja Obrić Foto: Cinquetti/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Obrić trenutno nastupa za italijansku Atalantu, u koju je stigao iz Partizana. Crno-bele je napustio sa svega 18 godina, a transfer u klub iz Bergama iznosio je 135.000 evra.

Iako je rođen u Beogradu, Srbija očigledno nije uspela da ga privoli da obuče dres „orlova“. Svoju fudbalsku priču započeo je u Milutincu, nakon čega je prešao u Partizan, gde se profilisao kao jedan od najtalentovanijih igrača svoje generacije.

Nagrada za dobre igre stigla je u vidu poziva u seniorsku reprezentaciju Slovenije, a dodatni razlog za zadovoljstvo predstavlja i činjenica da je nedavno debitovao za prvi tim Atalante.

Pred Obrićem je sada novo poglavlje karijere, a ostaje da se vidi koliko će brzo uspeti da se nametne u dresu slovenačke reprezentacije.

BONUS VIDEO: