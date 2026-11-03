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Lamin Jamal nastavlja da pomera granice! Mladi fudbaler Barselone postigao je vodeći pogodak protiv Aston Vile u osmom minutu i tako ispisao istoriju Lige šampiona.

Španski reprezentativac stigao je do 14 golova u elitnom takmičenju pre 20. rođendana, čime je pretekao Kilijana Mbapea, koji je do sada držao rekord sa 13 pogodaka.

Lamin Jamal u zagrljaju sa trogodišnjim bratom Kejnom Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Jamal je iskoristio grešku u odbrani engleskog tima i doneo prednost katalonskom velikanu, a ovaj gol dodatno je potvrdio kakav se fudbalski dragulj nalazi u Barseloni.

S obzirom na to da će 20 godina napuniti tek 13. jula 2027, Jamal ima dovoljno vremena da dodatno uveća svoj rekord. Na trećem mestu nalazi se Erling Haland sa deset golova.

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Lamin Jamal, Zlatna lopta Izvor: UEFA