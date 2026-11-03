Lamin Jamal postavio je novi rekord u Ligi šampiona sa 14 golova pre 20. rođendana, nadmašivši Mbapea.
kapa dole
JAMAL ISPISAO ISTORIJU LIGE ŠAMPIONA: Srušio Mbapeov rekord!
Slušaj vest
Lamin Jamal nastavlja da pomera granice! Mladi fudbaler Barselone postigao je vodeći pogodak protiv Aston Vile u osmom minutu i tako ispisao istoriju Lige šampiona.
Španski reprezentativac stigao je do 14 golova u elitnom takmičenju pre 20. rođendana, čime je pretekao Kilijana Mbapea, koji je do sada držao rekord sa 13 pogodaka.
Lamin Jamal u zagrljaju sa trogodišnjim bratom Kejnom Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Jamal je iskoristio grešku u odbrani engleskog tima i doneo prednost katalonskom velikanu, a ovaj gol dodatno je potvrdio kakav se fudbalski dragulj nalazi u Barseloni.
S obzirom na to da će 20 godina napuniti tek 13. jula 2027, Jamal ima dovoljno vremena da dodatno uveća svoj rekord. Na trećem mestu nalazi se Erling Haland sa deset golova.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši