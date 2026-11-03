Slušaj vest

Predsednik Partizana Rasim Ljajić govorio je o aktuelnoj situaciji u klubu iz Humske, pritiscima na rukovodstvo, mogućim promenama u Fudbalskom savezu Srbije, finansijama crno-belih, ali i planovima za budućnost.

U razgovoru za "Nova.rs", Ljajić se posebno osvrnuo na zahteve bivših fudbalera i inicijativu „Apel za spas Partizana“, kojom se traži ostavka aktuelne uprave. Prvi čovek Partizana smatra da se takvi pritisci ponavljaju od njegovog dolaska u klub, ali da je sadašnja situacija dodatno obojena političkim promenama.

1/4 Vidi galeriju Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan Foto: Petar Aleksić

Ljajić je podsetio da je uprava bila spremna da se povuče, ali da se niko od onih koji su u javnosti najavljivali dolazak nije pojavio kada je trebalo preuzeti odgovornost.

- Imali smo mnogo kandidata u medijima, mnogo kandidata po kafićima i restoranima koji su raspravljali o tome kako da dođu u klub, a kad smo zakazali Skupštinu i bili spremni stvarno da se povučemo, niko se nije pojavio - rekao je Ljajić.

On je dodao da se zahtevi za promenama pojavljuju posle svakog poraza ili loše utakmice, a da je sadašnja situacija specifična zbog političkih promena.

- Ovo ništa nije novo. Ovde je samo novo što se desila politička promena i oni na talasu te političke promene žele da dođu u klub. Nas politika nije dovela ovde, rekao sam kako smo došli - poručio je predsednik Partizana.

Partizan traži ravnopravnost u FSS

Govoreći o budućnosti Fudbalskog saveza Srbije, Ljajić je istakao da je neophodno što pre formirati novo rukovodstvo, jer je aktuelno stanje neodrživo.

Partizan, prema njegovim rečima, ne traži povlašćen položaj, već ravnopravnost u strukturama Saveza i regularne uslove za takmičenje.

- Partizan ne traži nikakvu privilegiju, apsolutno nikakvu. Traži samo ravnopravan status i potpuno regularno takmičenje. I ništa više od toga - rekao je Ljajić.

Posebno je ukazao na zastupljenost klubova u organima FSS, ali i na rad Sudijske komisije.

- Mi smo imali jedan odnos koji je skoro 80 prema 20 u strukturama Saveza. Tražimo ravnopravan tretman i regularnost takmičenja, posebno kad govorimo o Sudijskoj komisiji. Javna je tajna kako se to sudi, kako su se ranije sudije određivale za važne utakmice - istakao je predsednik crno-belih.

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Ljajić je poručio da mu je regularnost prvenstva važnija od samog plasmana Partizana, čak i ako bi to značilo da crno-beli ne budu u vrhu tabele.

- Nikakav problem nije da budemo i 15. na tabeli ako je prvenstvo regularno. Mislim da je i to bolje nego da budemo prvi, a da se baca senka na tu titulu. Neka i Zvezda bude prva, nikakav problem nije u jednom regularnom takmičenju, samo da imamo tretman koji je jednak prema svim klubovima u ligi, ni manje ni više od toga - poručio je Ljajić.

Otkrio koliko je Partizan dobio novca od države

Jedna od tema razgovora bila je i finansijska situacija Partizana. Ljajić je izneo podatke o direktnoj državnoj pomoći koju je klub dobio tokom prethodne dve godine, demantujući tvrdnje da je reč o 23 miliona evra za godinu dana.

- Mi smo za dve godine dobili 11 miliona i 450 hiljada evra direktne državne pomoći zbog UEFA monitoringa koje smo prošli da bi igrali evropska takmičenja. To je cifra - naveo je Ljajić.

Kao ključni faktor opstanka kluba izdvojio je prodaju igrača iz omladinske škole, od koje je Partizan ove godine prihodovao oko 20 miliona evra.

- Klub je opstao zahvaljujući tome što smo ove godine prodali igrače iz naše omladinske škole za oko 20 miliona evra. I to je put - rekao je predsednik crno-belih.

Ljajić je najavio i završetak izgradnje internata do kraja godine, uz plan da prvi stanari budu primljeni na proleće.

- To što je neko igrao u Partizanu ne znači da mora da radi u klubu.

Predsednik Partizana osvrnuo se i na kritike da bivši fudbaleri i klupske legende nemaju dovoljno prostora u Humskoj.

Ljajić je istakao da su nekadašnji igrači uključeni u rad kluba, ali da samo igranje za Partizan ne može automatski da bude osnov za zaposlenje.

- Ako neko misli da to što je bio u Partizanu automatizmom stiče pravo da sutra i radi u Partizanu - to je nemoguća misija, ne postoji klub na svetu koji bi to mogao da izdrži - rekao je Ljajić.

Na kraju razgovora, govorio je i o rezultatima prvog tima. Poslednje dve pobede, prema njegovim rečima, vratile su samopouzdanje ekipi, a predsednik crno-belih veruje da Partizan može da se uključi u borbu za sam vrh.

- Siguran sam da ćemo se vrlo brzo priključiti vrhu tabele - zaključio je Rasim Ljajić.

BONUS VIDEO: