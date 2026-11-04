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Fudbaleri Partizana uspeli su da savladaju Budućnost Krušik u Valjevu rezultatom 1:5 i plasiraju se u narednu rundu Kupa Srbije, ali su do trijumfa došli posle dosta muka.

Hrabri domaćin vodio je nakon prvih 45 minuta, ali je Partizan upalio u petu brzinu na startu drugog dela, stigao do preokreta i veoma važne pobede.

Budućnost Krušik - Partizan 1:5 Foto: Kurir Sport

Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:

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Arena peva Saši Iliću Izvor: MONDO