Utakmice osmine finala igraće se 2. decembra, četvrtfinala su zakazana za 3. mart naredne godine, a polufinala za 2. april. Finale Kupa Srbije na programu je 12. maja.
Fudbal
BLATNJAV TEREN, PUN STADION I ŠEST GOLOVA! Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Budućnost Krušik - Partizan! VIDEO
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Fudbaleri Partizana uspeli su da savladaju Budućnost Krušik u Valjevu rezultatom 1:5 i plasiraju se u narednu rundu Kupa Srbije, ali su do trijumfa došli posle dosta muka.
Hrabri domaćin vodio je nakon prvih 45 minuta, ali je Partizan upalio u petu brzinu na startu drugog dela, stigao do preokreta i veoma važne pobede.
Budućnost Krušik - Partizan 1:5 Foto: Kurir Sport
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice:
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