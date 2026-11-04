AEK - Real Madrid: 18.45 Fenerbahče - Liverpul: 18.45
Fudbal
LIGA ŠAMPIONA: Još jedan spektakl! Marko Nikolić želi da sruši Real, Fener u Istanbulu dočekuje Liverpul!
Ljubitelji fudbala ponovo će uživati, pošto je pred nama nova uzbudljiva evropska noć!
U sredu, 4. novembra, na programu su utakmice četvrtog kola ligaške faze Lige šampiona, a ljubitelje fudbala očekuje čak devet duela širom Evrope.
Posebnu pažnju privlače gostovanja Real Madrida i Liverpula, koji će imati ozbiljne izazove u Grčkoj i Turskoj. Madriđani će odmeriti snage sa AEK-om u Atini, dok će Liverpul gostovati Fenerbahčeu u Istanbulu, gde ih očekuje paklena atmosfera.
18.45
AEK - Real Madrid
Fenerbahče - Liverpul
21.00
Borusija Dortmund - Betis
Porto - Napoli
PSV - Klub Briž
Lajpcig - Mančester siti
Lans - Komo
Slavija Prag - Arsenal
Viking - Sabah
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