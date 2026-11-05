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Komo daje 9 golova u Ligi šampiona! Na gostovanju! Protiv francuskog tima!

Da vam je ovo neko rekao pre nekoliko dana ili pre nekoliko godina - verovatno biste se samo nasmejali i rekli da se probudi iz sna. Ali... Juče je taj san za 80.000 ljudi iz italijanskog gradića postao java.

Fudbalska bajka iz Italije dobila je novo, spektakularno poglavlje!

Dok najveći evropski klubovi decenijama sanjaju o osvajanju Lige šampiona, Komo je u svojoj debitantskoj sezoni u elitnom takmičenju napravio nešto što će se dugo pamtiti.

Ekipa Seska Fabregasa demolirala je Lens u Francuskoj sa neverovatnih 9:1 i izjednačila rekord po najvećoj pobedi u istoriji takmičenja!

Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da dolazi iz grada koji je daleko od fudbalskih metropola. Komo, smešten na obali istoimenog jezera u Lombardiji, ima oko 80.000 stanovnika. Nema veličinu Milana, Torina ili Rima, ali je njegov fudbalski klub za samo nekoliko godina prošao put od niželigaškog društva do evropske elite.

I sada je svima pokazao da u Ligi šampiona nije slučajno.

Od bankrota do Lige šampiona za samo nekoliko godina

Da bi se razumelo koliko je ovo zapravo neverovatno, treba se vratiti nekoliko godina unazad.

Komo je 2016. godine bankrotirao, a klub je praktično morao da krene ispočetka, iz četvrtog ranga italijanskog fudbala – Serije D. Nije bilo velikih utakmica, evropskih ambicija niti zvezda u svlačionici. Bio je to klub koji se borio za goli opstanak.

1/6 Vidi galeriju FK Komo Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Prekretnica se dogodila 2019. godine, kada su ga preuzela indonežanska braća Robert i Majkl Hartono, vlasnici velike poslovne imperije. Umesto kratkoročnog ulaganja i kupovine nekoliko zvučnih imena, krenuli su u izgradnju ozbiljnog projekta.

Rezultati su stizali jedan za drugim. Komo je 2019. osvojio Seriju D, 2021. se plasirao u Seriju B, a 2024. godine, posle 21 godine čekanja, vratio se u italijansku elitu. Potom je usledio još jedan ogroman korak – četvrto mesto u Seriji A i istorijski plasman u Ligu šampiona!

Gospodin Sesk

Veliku ulogu u stvaranju nove fudbalske priče imao je i Sesk Fabregas. Nekadašnji as Barselone, Arsenala i Čelsija prvo je stigao u Komo kao igrač, a potom se posvetio trenerskom poslu. Danas je upravo on čovek koji predvodi ekipu koja oduševljava Evropu.

1/3 Vidi galeriju Sesk Fabregas Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Tiziano Ballabio / AFP / Profimedia

U projekat je kao manjinski akcionar uključen i legendarni Tijeri Anri, dok je nekadašnji engleski reprezentativac Denis Vajz imao važnu rukovodeću ulogu u klubu.

Komo je tako od anonimnog četvrtoligaša postao klub koji privlači pažnju širom sveta. Ipak, nije reč samo o novcu i poznatim imenima. Izgrađena je ekipa koja ima jasnu fudbalsku ideju, a Fabregas je uspeo da je pretvori u ozbiljnog evropskog takmaca.

Devet golova za istoriju!

A onda je došla noć za pamćenje u Francuskoj.

Komo je protiv Lensa poveo već u sedmom minutu, a na poluvreme otišao sa prednošću od 3:0. U nastavku je usledila prava golgeterska oluja. Mreža domaćina tresla se još šest puta, a konačnih 9:1 predstavlja izjednačenje najveće pobede u istoriji Lige šampiona!

Apsolutni junak bio je Tasos Duvikas, koji je postigao het-trik. Golove su još postigli Niko Paz, Lukas da Kunja, Mark-Oliver Kempf, Matija Liberali, Martin Baturina i 18-godišnji Mateo Papakjoli, koji je na svom debiju za prvi tim uspeo da se upiše u strelce!

Posebno je impresivan podatak da je Komo posle četiri utakmice debitantske sezone u Ligi šampiona već stigao do 19 postignutih golova. Ima tri pobede, devet bodova i nalazi se na četvrtom mestu ligaške faze.

00:58 Andrija Maksimović gol na Komo RB Lajpcig u Ligi šampiona Izvor: TV Arena sport

Sa obala jezera Komo do evropskog fudbalskog vrha – i to uz devet golova u jednoj noći!