Slušaj vest

Fudbaleri Borusije Dortmund savladali su Real Betis rezultatom 2:1 i upisali treću pobedu u Ligi šampiona, ali se posle utakmice nije pričalo samo o velikom trijumfu.

Glavna tema bila je neverovatna situacija sa mladim grčkim fudbalerom Konstantinosom Karetsasom (18), koji je umalo propustio priliku da zaigra zbog odlaska u toalet, a onda postao junak utakmice!

Sve se dogodilo u 34. minutu, kada je trener Borusije Niko Kovač zbog povrede Serua Girazija morao da napravi izmenu. Hrvatski stručnjak odlučio je da na teren pošalje 18-godišnjeg Karetsasa, ali je usledio pravi šok - mladog fudbalera nije bilo na klupi!

Razlog je bio krajnje bizaran. Grčki tinejdžer u tom trenutku nalazio se u toaletu, pa je Kovač morao da reaguje i potraži drugo rešenje.

Trener Borusije je posle utakmice za "DAZN" kroz osmeh prepričao nesvakidašnju situaciju.

"Bilo je pomalo bizarno. Hteo sam da ga uvedem, ali ga nije bilo. Bio je u toaletu. Pozvao sam Kerneja Čukvuemeku, a onda se Karetsas odjednom pojavio iza ugla", ispričao je Kovač.

Mladi Grk se, srećom, vratio baš na vreme i ipak dobio priliku da zaigra. Da je samo malo duže ostao u toaletu, vrlo lako je mogao da propusti ulazak na teren i ceo meč završi na klupi.

Ni sam Karetsas nije krio šta se dogodilo.

"Iskreno, upravo sam se vratio iz toaleta kada je trebalo da uđem u igru. Zato nisam dobio mnogo instrukcija", otkrio je mladi fudbaler.

Kovač mu je, kako je objasnio, samo poručio da igra agresivno i pokuša da nametne svoj stil.

1/4 Vidi galeriju Konstantinos Karetsas Foto: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Od toaleta do junaka utakmice!

A onda je usledio rasplet kakav se ne viđa često! Borusija je povela u 49. minutu golom Fabija Silve, ali je Real Betis uspeo da se vrati u meč. Aitor Ribal je u 67. minutu pogodio za 1:1 i uneo neizvesnost u završnicu.

Samo pet minuta kasnije na scenu je stupio upravo Karetsas! Osamnaestogodišnji Grk zatresao je mrežu u 72. minutu, doneo Borusiji vođstvo od 2:1 i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu "Signal Iduna Parku".