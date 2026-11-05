IZ WC-A ISTRČAO NA TEREN I POSTAO HEROJ! Hit priča iz Lige šampiona: Hrvat ga tražio na klupi, a on bio u toaletu!
Fudbaleri Borusije Dortmund savladali su Real Betis rezultatom 2:1 i upisali treću pobedu u Ligi šampiona, ali se posle utakmice nije pričalo samo o velikom trijumfu.
Glavna tema bila je neverovatna situacija sa mladim grčkim fudbalerom Konstantinosom Karetsasom (18), koji je umalo propustio priliku da zaigra zbog odlaska u toalet, a onda postao junak utakmice!
Sve se dogodilo u 34. minutu, kada je trener Borusije Niko Kovač zbog povrede Serua Girazija morao da napravi izmenu. Hrvatski stručnjak odlučio je da na teren pošalje 18-godišnjeg Karetsasa, ali je usledio pravi šok - mladog fudbalera nije bilo na klupi!
Razlog je bio krajnje bizaran. Grčki tinejdžer u tom trenutku nalazio se u toaletu, pa je Kovač morao da reaguje i potraži drugo rešenje.
Trener Borusije je posle utakmice za "DAZN" kroz osmeh prepričao nesvakidašnju situaciju.
"Bilo je pomalo bizarno. Hteo sam da ga uvedem, ali ga nije bilo. Bio je u toaletu. Pozvao sam Kerneja Čukvuemeku, a onda se Karetsas odjednom pojavio iza ugla", ispričao je Kovač.
Mladi Grk se, srećom, vratio baš na vreme i ipak dobio priliku da zaigra. Da je samo malo duže ostao u toaletu, vrlo lako je mogao da propusti ulazak na teren i ceo meč završi na klupi.
Ni sam Karetsas nije krio šta se dogodilo.
"Iskreno, upravo sam se vratio iz toaleta kada je trebalo da uđem u igru. Zato nisam dobio mnogo instrukcija", otkrio je mladi fudbaler.
Kovač mu je, kako je objasnio, samo poručio da igra agresivno i pokuša da nametne svoj stil.
Od toaleta do junaka utakmice!
A onda je usledio rasplet kakav se ne viđa često! Borusija je povela u 49. minutu golom Fabija Silve, ali je Real Betis uspeo da se vrati u meč. Aitor Ribal je u 67. minutu pogodio za 1:1 i uneo neizvesnost u završnicu.
Samo pet minuta kasnije na scenu je stupio upravo Karetsas! Osamnaestogodišnji Grk zatresao je mrežu u 72. minutu, doneo Borusiji vođstvo od 2:1 i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu "Signal Iduna Parku".
Bio je to njegov prvi zvanični pogodak u dresu Borusije Dortmund, i to u utakmici koju je umalo propustio zbog odlaska u toalet!