Susret je završen rezultatom 3:2 za "kraljevski" klub...
Fudbal
MARKO NIKOLIĆ STAO NA KORAK OD SENZACIJE! Real srušio AEK u samom finišu - pogledajte i kako! (VIDEO)
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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!
Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia
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Marko Nikolić je sa svojim AEK-om bio na korak od senzacije protiv Real Madrida, ali je u finišu grčki tim položio oružje i izgubio rezultatom 2:3.
Pogledajte detalje sa ovog meča...
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