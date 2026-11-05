Susret je završen rezultatom 3:2...
Fudbal
ŠOK ZA PREMIJERLIGAŠA U TURSKOJ! Pogledajte kako je Fenerbahče savladao ekipu Liverpula (VIDEO)
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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!
Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia
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Fenerbahče je u Turskoj bio bolji od Liverpula rezultatom 3:2, a ovo su detalji sa ove utakmice...
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