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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!

Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia

Fenerbahče je u Turskoj bio bolji od Liverpula rezultatom 3:2, a ovo su detalji sa ove utakmice...

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir