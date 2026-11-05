Susret je završen rezultatom 2:1...
Fudbal
DRAMA U DORTMUNDU I POBEDA DOMAĆINA: Pogledajte kako je Borusija savladala ekipu Betisa (VIDEO)
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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!
Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia
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Borusija iz Dortmunda je u dramatičnom meču bila bolja od Betisa rezultatom 2:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice...
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