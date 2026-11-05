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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!

Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia

RB Lajpcig i Mančester siti odigrali su strašan meč, gosti su slavili sa 2:3, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice...

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir