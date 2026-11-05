Susret je završen rezultatom 2:3...
Fudbal
STRAŠAN MEČ U LAJPCIGU: Mančester siti posle dosta muka srušio domaćina - pogledajte i kako (VIDEO)
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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!
Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia
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RB Lajpcig i Mančester siti odigrali su strašan meč, gosti su slavili sa 2:3, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice...
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