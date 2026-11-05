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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!

Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia

Ipak, kompletan šou ukrao je Komo koji je sa 1:9 savladao Lans u gostima! 

Četa Seska Fabregasa pisala je istoriju i ko nije gledao ovaj meč - propustio je mnogo! Ali, ne brinite - evo svih golova i najzanimljivijih detalja sa utakmice koja će ostati upisana u istoriji Lige šampiona!

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir