Nestvarna utakmica i pisanje istorije!
Fudbal
KOMO SA DRUGE PLANETE! Ko nije gledao ovaj meč - propustio je MNOGO: Pogledajte kako je četa Seska Fabregasa sa 1:9 slavila protiv Lansa! ČISTA UMETNOST (VIDEO)
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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!
Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia
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Ipak, kompletan šou ukrao je Komo koji je sa 1:9 savladao Lans u gostima!
Četa Seska Fabregasa pisala je istoriju i ko nije gledao ovaj meč - propustio je mnogo! Ali, ne brinite - evo svih golova i najzanimljivijih detalja sa utakmice koja će ostati upisana u istoriji Lige šampiona!
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