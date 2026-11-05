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AEK je poražen od Real Madrida, ali je trener grčkog tima Marko Nikolić posle utakmice dobio komplimente kakvi se ne čuju svakog dana!

Žoze Murinjo nije štedeo pohvale na račun srpskog stručnjaka posle dramatične pobede od 3:2, a odgovor trenera AEK-a pokazao je koliko mu znači priznanje jednog od najtrofejnijih stratega današnjice.

AEK je dva puta imao prednost protiv madridskog giganta i bio nadomak velikog iznenađenja, ali je Federiko Valverde u sudijskoj nadoknadi, u 90+2. minutu, spektakularnim pogotkom doneo Realu sva tri boda. Ipak, umesto da posle takvog raspleta u prvi plan stavi samo rezultat, Murinjo je posebno izdvojio čoveka koji je stajao naspram njega - Marka Nikolića.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Portugalac je bio impresioniran načinom na koji je srpski trener pripremio ekipu. Istakao je da AEK nije igrao kao inače, da je bio odlično organizovan, agresivan, opasan u kontranapadima i da se nijednog trenutka nije uplašio velikog rivala.

"Gledali smo mnogo njihovih utakmica, ali nikada nisu bili ni blizu ovog nivoa. Ovo je bila njihova najbolja partija u poslednje vreme. AEK je odigrao fantastično i upravo zbog njih mi nismo pružili svoju najbolju utakmicu" poručio je Murinjo.

A onda je posebno pohvalio Nikolićev trenerski posao, naglasivši da je ekipa izgledala drugačije nego u prethodnim mečevima. Za Portugalca je upravo srpski stručnjak bio čovek koji zaslužuje posebno priznanje.

Nikolić: Murinjo je za mene jedan od najvećih svih vremena!

Nije dugo trebalo da stigne odgovor sa druge strane. Nikolić je priznao da nije ni čuo sve što je Murinjo rekao o njemu, ali je jasno stavio do znanja koliko ceni portugalskog stručnjaka.

"Nisam čuo njegovu izjavu. Ja sam trener, a ne igrač. Kada dobijete takve reči od nekoga kao što je Žoze Murinjo, to je zaista veliki kompliment. Rekao sam mu i pre utakmice da ga neizmerno poštujem. Za mene je on jedan od najvećih svih vremena", istakao je Nikolić.

Srbin je potom poslao i poruku svima koji, kako smatra, previše vrednuju moderne fudbalske trendove, a zaboravljaju ono najvažnije - rezultate.

"Mediji mogu da predstave stvari na različite načine i tako utiču na mišljenje ljudi. Imate moderne trenere, ali kada pogledate njihove biografije, nema rezultata. A onda pogledate Murinja, koji je već 25 godina na vrhunskom nivou i osvaja trofeje. To je nešto posebno", poručio je trener AEK-a.

Ponosan na ekipu, ali ga boli način na koji je izgubila

Nikolić nije krio razočaranje zbog poraza, naročito jer je verovao da je njegov tim mogao do mnogo većeg rezultata. AEK je pokazao hrabrost, dva puta vodio, ali je na kraju ostao praznih ruku.

"Ponosan sam na igrače, ali sam istovremeno veoma tužan zbog rezultata. Zaslužili su više. Ključan je bio drugi gol Reala. Da smo izdržali još malo, možda bismo čak i pobedili. Nemamo vremena za plakanje, moramo da izvučemo pouke i nastavimo dalje", rekao je srpski trener.

Posebno je naglasio da njegov tim nije izašao na teren da bi samo ostavio dobar utisak, već da se bori za pobedu. Priznao je da je u završnici bilo moguće razmišljati i o zatvaranju utakmice, ali da ne žali zbog hrabrog pristupa.

"Naša priprema i mentalitet bili su usmereni na pobedu. Nismo došli da se branimo i čekamo. Da smo imali svežije noge, možda bi rezultat bio drugačiji. Real ima izuzetan individualni kvalitet i na kraju smo platili cenu", objasnio je Nikolić.

Tako je srpski stručnjak, uprkos bolnom porazu, dobio veliko priznanje od čoveka čije ime decenijama predstavlja sinonim za trofeje. A kada vam Žoze Murinjo javno oda takvo priznanje, jasno je da se o vašem radu priča i daleko izvan granica Grčke.