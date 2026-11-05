Susret je završen rezultatom 1:2...
Fudbal
BELGIJANCI IZNENADILI HOLANĐANE: Pogledajte kako je Klub Briž savladao PSV u Ajndhovenu (VIDEO)
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Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!
Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia
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Klub Briž je stigao do iznenađenja i savladao je PSV u Ajndhovenu sa 1:2, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča...
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