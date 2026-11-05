Slušaj vest

Veoma zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas i najmanje tri gola viđena su na svih devet utakmica!

Foto galerija Lige šampiona Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Thor Wegner / DeFodi Images / Profimedia

EkipaVikingasa 4:1 savladala je Sabah na domaćem terenu, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča...

Ne propustiteFudbalBELGIJANCI IZNENADILI HOLANĐANE: Pogledajte kako je Klub Briž savladao PSV u Ajndhovenu (VIDEO)
PSV Ajndhoven - Klub Briž
FudbalKOMO SA DRUGE PLANETE! Ko nije gledao ovaj meč - propustio je MNOGO: Pogledajte kako je četa Seska Fabregasa sa 1:9 slavila protiv Lansa! ČISTA UMETNOST (VIDEO)
FK Komo
FudbalSTRAŠAN MEČ U LAJPCIGU: Mančester siti posle dosta muka srušio domaćina - pogledajte i kako (VIDEO)
profimedia-1149251366.jpg
FudbalITALIJANI NEMOĆNI U PORTUGALU: Pogledajte kako je Porto pobedio Napoli (VIDEO)
profimedia-1149250539 (1).jpg

 BONUS VIDEO:

00:21
Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir